Her er appene som lar deg betale mindre for drivstoffet ditt

Det er irriterende å fylle på en drivstoffpumpe, og etter at du har kjørt ut på veien igjen, ser du at det samme drivstoffet er billigere på en stasjon noen hundre meter unna. Dette skjer noen ganger, eller enda oftere, når du ikke tar deg tid til å sammenligne priser.

I dag har det blitt nødvendig å bruke litt tid på å sammenligne for å tjene noen få euro. Faktisk, til tross for det nylige fallet i prisen på en liter diesel med 20 cent, selges den fortsatt for litt over €2/liter. Så flørter han med hele hundre euro og skader lommeboken.

Heldigvis finnes det noen apper for å sammenligne priser for forskjellige stasjoner.

Waze og Google Maps, de to ledende GPS-appene, er nå nyttige for dette. Waze jobber med et system der hver enkelt bruker kan oppdatere prisene på de ulike bensinstasjonene der de nettopp har brukt selv. På Google Maps-siden kan du finne ut om drivstoffpriser ved å skrive «bensinstasjon» i søkefeltet. Da er de nærmeste bensinpumpene listet opp. Ved å klikke på en av dem vises prisene på bensin og diesel.

Det er også bensin/oljegass nå. Mindre populær, men litt mer nøyaktig app da den gir priser for alt drivstoff (diesel, etanol, bioetanol, etanol, LPG). Det fungerer etter samme prinsipp som Waze der internettbrukere legger inn priser.

En annen måte å se de forskjellige prisene på, nettstedet carbu.com. Når du kommer til stedet skriver du navnet på byen eller landsbyen du er i. Da er alle de nærmeste stasjonene angitt ved å sammenligne priser.

Nå vil du aldri bli lurt igjen.