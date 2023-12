Her er Barack Obamas franske favorittfilm i 2023

Barack Obama, som mange andre, er knyttet til arven hans. Blant disse er en årlig liste over favorittfilmene hans, som han jevnlig publiserer onsdag 27. desember. For å introdusere listen sin, ga USAs tidligere president først hyllest til manusforfatterne og skuespillerne som streiket i år for «bedre arbeidsforhold og sikkerhet». «Det førte til viktige endringer som endret bransjen til det bedre», skriver Barack Obama.

Deretter presenterer han tretten filmer han ønsker seg i 2023, filmer som «reflekterer arbeidet til manusforfattere og forfattere i streik i år». Ovenfor ser vi tre bilder fra produksjonsselskapet hans Higher Grounds, en skjevhet han selv erkjenner. Filmene: «Rustine», «American Symphony» og «The World After Us», som ble utgitt på Netflix-strømmesiden i desember. Da Obamas rocket strømmegiganten med sin apokalyptiske blockbuster: «The World After Us» slo alle rekorder på Netflix Det er andre filmer som representerer året 2023, for eksempel «Oppenheimer» eller … «Anatomy of a Fall», denne franske filmen var en billettkontorsuksess. Regissert av Justin Tritt har filmen allerede vunnet Gullpalmen fra Cannes.