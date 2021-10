Her er de 10 beste nabolagene i verden

Blad Tiden er ute Har nettopp gitt ut en liste over 10 “beste nabolag i verden”.

Studien er basert på stemmene til 27 000 byboere, men også lokale forfattere og bidragsytere til å velge det beste nabolaget i verden. Et vanskelig valg når det gjelder mat, drikke, uteliv, kultur, sosial følelse, fleksibilitet og bærekraft.

Retning Narrebro i København, Danmark, hvis du ikke vil oppdage smaken av Amerika, i Andersonville -distriktet i Chicago.

Levende, morsomt og mellommåltid. Dette er adjektiver valgt av Copenhagen Tourism Office for å beskrive Norebro -distriktet, som er blant topp 10. Mens alle reisende leter etter et sted å feriere for alle de hellige i utlandet. På slutten av året ble dette hjørnet av den danske hovedstaden preget av sin store studentbefolkning.Det beste miljøet på planeten“Av pressen Tiden er ute.

Topp 10 beste nabolag

1. Norrebro, København

2. Andersonville, Chicago

3. Jongno 3-ka, Seoul

4. Leith, Edinburgh

5. Stasjonsdistrikt, Vilnius

6. Chelsea, New York

7. XI -distriktet, Budapest

8. Encore, Dakar

9. Sai Kung, Hong Kong

10. Richmond, Melbourne