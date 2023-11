Her er de 5 beste Amazon flash-salgene denne helgen!

For å forbedre håret ditt: Revlon Unicorne

En utrolig kampanje for Singles» Day reduserer prisen på denne Dyson-støvsugeren med €90 på den offisielle nettsiden! Mislykkes nå!

Oppdag de 10 essensielle fordelene med UNIQONE-produktet som revolusjonerer hårpleie. Reparerer tørt og skadet hår, gir glans og kontrollerer krus. Beskytt dem mot varme mens du tørker og retter dem, mens du jevner og mykgjør dem.

UNIQONE tar vare på det fargede håret ditt ved å konservere det med UVA/UVB-filtre. Forenkler tørking og retting, løser effektivt ut og forlenger frisyren. Forhindre uønskede flisete tupper mens du teksturerer håret og gir volum.

Oppdag de utsøkte duftene til UNIQONE, fra den fruktige og florale Classic til Coco med toner av kokosnøtt, karamell og vanilje, til Lotus med akvatiske, blomster, sandeltre og moskusdufter. UNIQONE, essensen av vakkert stelt og forbedret hår.

For dine AirTags: beskyttelsesdeksler

Airtag-dekselet med nøkkelring gir en bemerkelsesverdig allsidig bruk. Ved å enkelt feste den til ulike gjenstander som nøkler, bilnøkler eller til og med en ryggsekk, lar den deg bære Airtag-en trygt, og eliminerer enhver risiko for tap. Denne smarte løsningen sikrer at sporingsenheten din følger deg uansett hvor du går.

For å optimalisere arbeidet ditt: en trådløs mus

Oppdag den siste innovasjonen fra Inphic: Silent Slim Wireless Mouse, en ekte løsning for å utrydde alle dine daglige bekymringer og returnere lykke og ro til livet ditt. Med flere tiår med erfaring innen datatilbehør, er Inphic forpliktet til å forstå ergonomiske prinsipper og hverdagskrav for å designe produkter av overlegen kvalitet, rettet mot å løse dine problemer og forbedre livet ditt betydelig. Denne revolusjonerende trådløse musen frigjør deg fra rotete kabler og forvandler arbeidsområdet til et klart og ryddig sted. Takket være det stille klikk, skaper den et stille og fokusert arbeidsmiljø, ideelt for maksimal produktivitet. Perfekt for hyppige forretningsreiser, denne kompakte og lette musen blander seg sømløst med den bærbare datamaskinen, og sikrer en problemfri reiseopplevelse. Batterilevetiden er ikke lenger et problem med denne oppladbare musen, og tilbyr opptil 18 måneders bruk etter full lading og muligheten til å bruke den mens den lades. Dens høyytelsessensor, med et bredt justerbart IPC-område, sikrer eksepsjonell respons for komfortabel interaksjon med datamaskinen din, enten det er på jobb eller fornøyelse. Når det gjelder kompatibilitet, passer Inphic Silent Slim Wireless Mouse perfekt med Windows Vista og Mac OS. Dens elegante og kompakte design passer for alle yrker, både menn og kvinner, og tilbyr en estetisk og funksjonell løsning for alle.

Et 3D-spill: Harry Potter 3D-puslespillet

Harry Potter puslespill ©Amazon

Harry Potter-filmsagaen, inspirert av romanene til JK Rowling, avslører i 8 episoder de ekstraordinære eventyrene til hovedpersonene, spesielt Ron, Hermine og den berømte Harry Potter. I hjertet av disse fantastiske eventyrene møter de ondskapens krefter mens de oppdager de sanne verdiene vennskap og kameratskap.

Fordyp deg i den tidløse magien til denne legendariske sagaen med det linseformede puslespillet som fanger essensen av alle disse minneverdige historiene. Dens 3D-design tilbyr en oppslukende spillopplevelse, enten du foretrekker å dele den med en gruppe eller nyte den alene. Dette attraktive puslespillet består av 300 brikker og byr på en konstant utfordring, en opplevelse du ikke vil gå glipp av. Opplev uforglemmelige øyeblikk og gi den som en ideell gave til film- og puslespillentusiaster. Med litt tålmodighet, avslør bildet som gjemmer seg foran øynene dine.

Den fengslende designen til dette 3D-puslespillet har Ford Anglia i full flukt, med Harry Potter og Ron. Den lille blå bilen, i stand til å fly og bli usynlig, ble designet for å holde opptil 10 personer, 6 stammer og 2 ugler. Scenen som er avbildet i puslespillet representerer øyeblikket da Harry og Ron går inn i den forbudte skogen og møter noen komplikasjoner underveis.

For å optimalisere oppbevaringen: disse klesstativene

I den krevende verden av kresne reisende, skiller ett tilbehør seg ut: den lette og slitesterke koffertoppleggeren. Laget med et laminert ripstop-stoff, skiller denne reisefølget seg ut for sin eksepsjonelle letthet, samtidig som den tilbyr ufeilbarlig holdbarhet. Med en jevn, solid glidelås som strekker seg 5 meter, samt et forsterket topphåndtak, sørger denne arrangøren for rask åpning og tåler tappert den konstante slitasjen ved reiser. Den representerer den perfekte alliansen mellom funksjonalitet og lang levetid. I hjertet av den geniale designen avslører arrangøren et smart arrangement av lagringsplass. Tre vesker i forskjellige størrelser, sammen med en sminkeveske, en vaskepose og en skopose, sørger for optimal organisering av personlige eiendeler. En praktisk løsning for kresne reisende som ønsker å maksimere hver kvadratcentimeter av kofferten. Dens imponerende allsidighet gjør at den enkelt kan tilpasse seg ulike anledninger. Enten du bærer den i en flyveske, en stilig veske, en praktisk ryggsekk eller til og med en solid treningsveske, er denne arrangøren klar for ethvert eventyr. Enten for en velfortjent ferie, begivenhetsrike forretningsreiser, utendørsferier, camping- eller bobilturer, viser den seg å være den ultimate reisefølget, og tilbyr perfekt organisering og motstand mot enhver test. En smart investering for de som krever det beste av reisetilbehøret sitt.

