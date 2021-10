her er de aktuelle merkene – CIOMAG

Visste du Noen brukere vil ikke lenger ha tilgang til WhatsApp fra og med 1. november 2021.

(Cio Mag) – Det sosiale nettverket WhatsApp vil bare fungere på rundt førti smarttelefonmerker fra 1. november 2021. din side, advarer den mobile direktemeldingsapplikasjonen beskyttet av ende-til-ende-kryptering at den ikke lenger vil være kompatibel med Android-telefoner som kjører Android 4.0.4 og tidligere versjoner. Og så anbefaler at du bytter til en kompatibel enhet eller sikkerhetskopierer chatteloggen din før da. Derfor oppfordres brukere til å installere en nyere versjon av operativsystemene sine, med fare for å bli utsatt for cyberangrep.

Å tro CNNews, her er listen over telefoner der applikasjonen ikke lenger støttes fra 1. november 2021:

eple : iPhone SE 2016, 6s og 6s Plus

Huawei : Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S og Ascend D2

Alcatel : One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 og THL W8

LG : Lucid 2, Optimus Prime F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Prime HD og 4X HD og Optimus F3Q

Sony : Xperia Miro, Sony Xperia Neo L og Xperia Arc S

Samsung : Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core og Galaxy Ace 2

ZTE : Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 og Memo