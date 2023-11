Her er de beste tilbudene for internettabonnement i Belgia (infografikk)

Med ankomsten av Netflix, Prime eller til og med Disney+, for ikke å snakke om IPTV, føler mange belgiere ikke lenger behovet for å ha et TV-abonnement. God tilkobling, lar alle familiemedlemmer se favorittprogrammet sitt på TV eller nettbrett, og det er det. Men i jungelen av operatørtilbud er det ikke alltid lett å navigere. Grunnleggende tilbud eller superrask tilkobling, det er noe som passer alle profiler. Nye aktører har også dukket opp og har til hensikt å konkurrere med markedsgiganter som allerede har varslet nye prisøkninger for neste år.

Optisk fiber blir også rullet ut over hele landet, og oppmuntrer operatører til å fokusere sine nye tilbud på dette nettverket. Dette er tilfellet med Proximus, som jobber hardt på gata for å installere denne teknologien (med en økning på 3 euro per måned for basistilbudet for kunder som bruker fiber), eller Orange, som har besluttet å gi bort alle sine abonnementsplaner under navnet «Fiber». «For å forberede infrastrukturen vår for ledelse de «Fremtidige datavolumer, mens vi opprettholder høy ytelse, vil vi utvikle nettverket vårt takket være den gradvise erstatningen av hjemmekommunikasjon med koaksialkabler med optisk fiber,» bemerker Orange.

Lavprisoperatører er heller ikke noe unntak, som for eksempel Hey! (Orange group), som tilbyr et Internett-tilkoblingstilbud med ubegrenset volum og hastigheter på opptil 150/10 Mbps, som er nesten det samme som Orange-tjenesten, men til 39 euro per måned i stedet for 49 euro.

Alle operatører tilbyr forskjellige tilbud med noen ganger begrensede størrelser eller variable nedlastingshastigheter, noe som noen ganger kan være komplisert å navigere.

Telekompriser, regningen er ublu: en belgier betaler opptil 44,3 euro mer enn en franskmann for sitt abonnement!

Før du bestemmer deg, er det viktig å bestemme dine behov. Hvis bruken er grunnleggende, som består av surfing på Internett, lesing og utveksling av e-post, er det ikke nødvendig å velge det mest komplette tilbudet på markedet. For Brussel-kunder, for eksempel, er Proximus Essential-tilbudet mer enn nok, til €25 per måned. For €25,95 er Edpnets tilbud om ubegrenset volum (men med 20/2 Mbps) også et godt alternativ.

Men for en familie som ønsker Ultra HD, spiller videospill og alle medlemmer bruker nettverket samtidig, kreves det en raskere tilkobling som gir ubegrenset volum. Når det er flere brukere på tilkoblingen, er det hensiktsmessig å velge ønsket 200/10 Mbps hastighet. Spesielt siden de deklarerte hastighetene kun er teoretiske og kan variere avhengig av mange faktorer (antall brukere, adresse osv.). Til slutt, Edpnet og dets Fast Fiber-tilbud gir deg de raskeste hastighetene (500/100 Mbps) for €44,95 per måned.

Avhengig av region er ikke konkurransen den samme, og andre tilbud kan være mer fordelaktige. La oss også påpeke at det gjennom Astel.be er mulig å finne kampanjer som ikke finnes på operatørenes nettsider. Tilbud som også kan inkludere installasjons- og aktiveringskostnader, som også utgjør en barriere for å bytte operatør.