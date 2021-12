Her er de bestselgende bilene i Marokko siden begynnelsen av året

Dette ble avslørt av den månedlige statistikken til Association of Car Importers in Morocco (AIVAM) relatert til sektoren. Således, for november måned, var antallet nyregistreringer 12 953 enheter, en nedgang på 2,67 % sammenlignet med samme måned i 2019.

Ifølge AIVAM fortsetter Dacia-merket å dominere salget i personbilsegmentet (PC), med en markedsandel på 28,19 % (38 780 nyregistreringer siden begynnelsen av året). Dette er en økning på 0,36 %. Den ble fulgt av Renault som solgte 17 749 nye enheter (12,9 % markedsandel), Hyundai (11 301 enheter og 8,22 % markedsandel) og Peugeot (10 368 biler og 7,54 % markedsandel).

Når det gjelder nyregistreringene var det 137 544 enheter, en økning på 7,44 %. Den samme kilden sa at lette nyttekjøretøyer utgjorde 19 376 enheter, en økning på 21,32 %.

Det står: Melilla: Biler registrert i Marokko er vanskelige å selge

Når det gjelder lette nyttekjøretøyer (LCV), dominerer Dongfeng Sokon (DFSK) markedet. Merket økte salget med 138,39 % til 3 800 enheter, mens Renault og Dacia registrerte henholdsvis 2 813 og 1 970 nyregistreringer. For Mahindra-merket økte salget med 500 % til 132 enheter.

I kategorien luksusbiler solgte Audi 3 287 enheter ved utgangen av november 2021, som representerer en markedsandel på 2,39 %, etterfulgt av BMW (3,037 biler, 2,21 % andel) og Mercedes (2,364 enheter, 1,72 % andel). I mellomtiden økte salget av det tyske Porsche-merket med 93,23 % til 257 biler. Derimot falt de fra Jaguar 53,93 % til bare 123 enheter.