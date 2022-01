Her er de billigste plug-in hybridbilene for 18 merker

Du vil kjøre på en miljøvennlig måte, men det gjør også helelektriske biler Altfor dyrt for budsjettet ditt

? Hvorfor ikke velge en hybrid. Vi snakker ikke her om milde hybrider som kun lades under kjøring, men om hybrider som kobles til en stikkontakt. Så de kan reise flere titalls kilometer i elektrisk modus.

hvilken – hvilken. XCeed PHEV Business Line starter på €33 090 for en teoretisk autonomi på 48 km på full elektrisk.

Renault. Captur E-Tech Plug-in starter på €33 975 for 50 kilometer på blandede veier eller 65 kilometer i urbane områder.

Citroen. C5 Aircross Feel Plug-In ë-EAT8 225 Ch drar nytte av en fin salongfordel på 8 350 euro med forbehold om rabatter og bytte. Dermed varierer den fra 43.280 til 34.930 euro for en rekkevidde på 55 km.

Volkswagen. Golf 1.4 eHybrid med et 13 kWh batteri annonserer en maksimal rekkevidde på 71 km. Med salongeffekten er prisen bare 36.775 euro i stedet for 41.870 euro.

