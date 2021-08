Her er de fem beste nye bibliotekene i verden

TIL Et godt bibliotek kan være vanskelig for den desperat inderlige bokormen å motstå, selv om han er på farten og ikke kan sjekke ut noen bøker. Takk til den nylig annonserte listen over de “beste bibliotekene” til International Federation of Library Associations and InstitutionsBåde lesere og arkitekturinteresserte kan legge til disse eksepsjonelle litterære stoppene for deres fremtidige reiser.

IFLA ble etablert i 1927 i Skottland og regnes som den “globale stemmen til biblioteket og informasjonsyrket”. Som sådan heter det hvert år et nybygd bibliotek “Årets systematiske offentlige bibliotek”, som i hovedsak er æren av å være det beste nye biblioteket i verden. Kriteriene er basert på seks kategorier: hvor godt bibliotekets konstruksjon vibrerer med omgivelsene, arkitektonisk glans, “fleksibilitet” (hvor godt rommene kan tilpasse seg brukernes mangfoldige behov), bærekraft, utforming av romlæring og om verden er sømløst integrert i biblioteket med kreative IT -systemer. Vanligvis må en installasjon ha blitt fullført på et tidspunkt i løpet av forrige kalenderår for å kvalifisere. På grunn av koronaviruset ble imidlertid organisasjonens 2020 -priser avlyst, noe som gjorde biblioteker fra både 2019 og i fjor kvalifisert for årets konkurranse. Her er en titt på de fem beste finalistene (inkludert vinneren):

Marrickville bibliotek og paviljong

Marrickville, New South Wales, Australia

Dette nye biblioteket ble åpnet i august 2019 og ligger i Marrickville-nabolaget i Sydney. takvinduer for å gi rikelig med naturlig lys, perfekt for å lese 85 000 bøker og 4000 volum kunsthistoriske samling som vektlegger australsk kunst og utskriftstitler. Marickville bibliotek Den har flere andre arkitektoniske høydepunkter, for eksempel sikksakk, “sammenleggbart” tak, interiør med tre-aksent og et svevende atrium i tre etasjer. Den er også utstyrt med en rekke miljøvennlige funksjoner, inkludert et system for høsting av regnvann – en velsignelse i solfylte Sydney.

Groningen Forum



Groningen, Holland



Det er vanskelig å tape Groningen ForumUnik fasade på byens skyline. Designet av det nederlandske arkitektstudiet NL Arkitekter, ble den særegne koniske formen på biblioteket skapt ved å visualisere en rektangulær blokk og kutte den med en serie nøye plasserte skiver. Bygningens firkantede vinkler forbedrer faktisk strømmen av sollys inn i bygningen og gir bedre tilgang til underjordisk parkering. Forum Groningen ble ferdigstilt i slutten av 2019, og har som mål å være mer enn et bibliotek: designerne ønsket at det skulle være et “kulturelt varehus” og en tildelt plass til flere kinoer, konferanserom, arbeidsområder og utstillingsgallerier. Faktisk ser designerne ikke på bygningen som et bibliotek i det hele tatt, det er et spekulativt offentlig rom som de håper vil føles som en “stue” for byen.

Forkynnelsen

Mechelen, Belgia