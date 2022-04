Her er de fremste kandidatene ifølge de siste meningsmålingene

Emmanuel Macron har blitt erklært leder av første runde av presidentvalget, i stedet for å bli jaget av Marine Le Pen, et godt stykke fra Jean-Luc Mélenchon, ifølge en fersk undersøkelse av fem valglokaler som ble sluppet i går.

Avtroppende statsoverhode Elabe har som mål å få 26 % av stemmene for OpinionWay og Ifop Fiducial, 26,5 % for Ipsos Sopra Steria og 27 % for Harris Interactive-studien.

Le Pen får 22 % fra OpinionWay, 23 % fra Ipsos, 24 % fra Ifop og Harris Interactive og 25 % fra Elabe eller ett poeng fra statsoverhodet.

Gitt feilmarginen virker søndagens kø spesielt usikker, spesielt ettersom kurven for Emmanuel Macrons stemmeintensjon har fortsatt å falle de siste dagene, i motsetning til Le Pen.

I 2017 fikk Emmanuel Macron 24,01% av stemmene mot sin høyreekstreme rival 21,30%.

Jean-Luc Mélenchon, gitt 16,5 % (Ipsos), 17 % (OpinionWay, Ifop), 17,5 % (Elabe) eller 18 % (Harris Interactive), fortsatte å forbedre seg, men klarte ikke å komme seg til andre runde.

I andre runde, når Emmanuel Macron konfronterer Marine Le Pen, gir alle studiene fortsatt statsoverhodet et lite overtak, men fortsetter å krympe og er på randen av feil.

OpinionWay gir bare en komfortabel ledelse til den avtroppende presidenten (46% mot 54%), mens Ipsos har som mål å gi ham 53% av stemmene (47% mot), Ifop 52% ​​(48% mot), Harris Interactive 51, 5 % (48,5 %) mot) og Elabe 51 % (49 %) mot).

Kampanjen ble avsluttet ved midnatt fredag ​​på fastlandet i Frankrike. Kandidatenes folkemøter, utdeling av løpesedler og digitale kampanjer blir forbudt. Hvis ingen intervju eller meningsmåling eller evaluering av resultatene er publisert i Frankrike før resultatene blir offentliggjort søndag kveld kl. 20.00 ellers i Belgia, vil Sudinfo.be gi deg de siste unøyaktighetene i løpet av dagen. .