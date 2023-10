Her er de fremtidige Nuggets på bakspillerposisjon for de røde djevlene!

Timothée Castagne, under Domenico Tedesco, har vært immun på høyresiden takket være Thomas Meuniers myke og uheldige bortgang. Landstreneren valgte derimot Arthur Thiet, som var sentral forsvarsspiller på trening. Han testet Alexis Saliemakers på slutten av kampen mot Sverige i mars. En fremtidsløs opplevelse. Spørsmålet om arv oppstår.

til høyre

I september ringte Tedesco Hugo Chiquet (21 år gammel), som, til tross for fremgang i Cercle Brugge, ikke (ennå?) klart har etablert internasjonal status.

Noen stiller også spørsmål ved det smålånet som er gitt Thomas FoggettUnektelig på Stade de Reims, men allerede 29 år gammel, og Alessio Castro Montes (Union SG, 26 år) Må ha minst europeisk erfaring.

Og bak? Ignace Van der Brempt (21 år gammel, på lån fra Salzburg til Hamburg) trenger fortsatt å bevise seg og er for tiden hos Espooers.

Hvis vi antar at Tedesco vil opprettholde et firemannsforsvar, kan de andre ungdommene ha et kort å spille i fremtiden. Vi tror Kiriani Sabe (18 år) har allerede spilt 13 kamper for Club Brooks denne sesongen. eller for de som bestemmer Richie Sagrado (19 år) Utviklingen hans i OHL har vært imponerende og han klarer å fylle sine tekniske hull i et svimlende tempo.

Siquet er en erstatning til høyre. ©PDV

til venstre

Foreløpig spiller teatret. Demon som hans studie.

Maxime de Kuyper (22 år gammel) har lenge vært ansett som en utfordrer, men han ser ut til å ha trukket seg tilbake fra Tedescos sinn.

I de lavere kategoriene er reservoaret egentlig ikke gitt, selv om noen få nye profiler tiltrekker seg oppmerksomhet.

Vi tror Vincent Burlett (18 år) Ekko fra lask er positive. Eller i Carolo Romeo Monticelli (18 år i en uke) Vi lurer kanskje på om han ikke har vært midtstopper lenge.

Til slutt er det viktig å nøye overvåke fremdrift og engasjement God masangafest (født 2007!), trente i Genk og har spilt med Leipzig U17 siden denne sesongen.

De Kuyber hadde ennå ikke forført Tedesco. ©TSI

