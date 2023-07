Her er de mest populære navnene for katter og hunder i 2022

Av Rhino Gallo

Identifikasjon av kjæledyr er obligatorisk i Belgia. Så å gi hunden eller katten din et originalt navn er veldig søtt.

I-CAD, organisasjonen som administrerer dyreidentifikasjonsfilen i Frankrike, ga nylig ut de mest årsaksnavnene for kjæledyrene våre.

Her er de mest populære kjæledyrnavnene i 2022

Blant dem er «Tina» nummer én som oftest gitt navn for hunder i 2022, mens det rangerer på sjetteplass blant katter. «Tokyo» er det vanligste mellomnavnet blant hunder, fjerde blant katter. Mens «Tao» kommer på fjerde plass i rangeringen av fornavn for hunder, er den funnet på åttende plass i rangeringen dedikert til hårballer.

Merk at mange dyrenavn kommer fra populærkulturen. For eksempel er «Nala», fornavnet til den unge løven fra tegneserien «Løvenes konge», et veldig populært mellomnavn for både hunder og katter. I begge rangeringene finner vi «Simba», helten i den samme Walt Disney-tegneserien, eller den første av hundene, og «Maya», den syvende av kattene.

Ikke overraskende er fornavn som «Minette», «Mimi» eller «Gribouille» fortsatt blant de 10 mest vanlige navnene for katter, det samme er «Lucky», «Filou» eller «Roxy» for hunder. Ved å gjøre denne klassifiseringen benytter I-CAD anledningen til å minne om at kjæledyridentifikasjon er obligatorisk i Frankrike, som i Belgia.