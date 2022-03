Her er de mest utrolige bildene fra belgiske overvåkingskameraer!

Noen sjåfører har en helt gal oppførsel bak rattet. Bevis: Her er fantastiske bilder tatt av ANPRs smarte overvåkingskameraer på våre belgiske motorveier…

For noen måneder siden testet Vias Institute en ny type ANPR-kamera. Takket være kunstig intelligens oppdager de sjåfører som bruker en smarttelefon eller bærbar PC mens de kjører. og noe Bilder Fanget av disse CCTV-kameraene er helt fantastiske!

Før endelig godkjenning må det gjennomføres en ny test med politistyrker for å vurdere integreringen av denne teknologien i deres systemer. I mellomtiden har jeg samlet noen utfordrende bilder, da de viser hensynsløs risikotaking.

Først av alt, la oss huske at bildene ble tatt i en svært overfylt ring på landsbygda, og ikke i en avsidesliggende liten by. En sjåfør holder mobiltelefonen med høyre hånd og sjåføren med venstre hånd. Hånden han ledet gled fra munnen til hunden, og labradoren kollapset stille over ham …

