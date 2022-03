Her er de nye Samsung Neo QLED-TV-ene, priset til 1000

Samsung forbereder lanseringen av sin nye serie med Neo QLED 2022 TV-er. På alle modellene er det tre spesifikt premium 8K-spesifikasjoner. I programmet er det mini LED-bakgrunnsbelysning.

I 2021 skapte Samsung oppsikt i sin serie med Neo QLED-TVer. I år oppgraderer det koreanske selskapet oppskriften sin med en lovende ny TV-serie. Spesielt på siden av 8K-modeller er det disse som tilbyr flest premiumtjenester. I programmet: enda bedre mini LED-bakgrunnsbelysning, programvarefunksjoner som fungerer som alltid og endrer bildekvaliteten bedre.

For å introdusere den nye serien med Neo QLED TV-er, dobler Samsung cashback-tilbudet på sine mest avanserte enheter. Jada, det sparer opptil 1000 euro på kjøpet. Alle detaljer på slutten av artikkelen.

Mini LED, hva gir den?

Mini LED er en bakgrunnsbelysningsteknologi som lager mye støy opp gjennom årene. Mini LED er faktisk en videreutvikling av LCD-paneler, som bare gir fordeler i forhold til tradisjonell LED-bakgrunnsbelysning.

Som navnet tilsier, bruker mini LED-bakgrunnsbelysningen mye mindre LED enn vanlig. For det første gir det mulighet for et større antall bakgrunnsbelysningsinnstillinger, og forbedrer dermed nøyaktigheten. Definitivt, med mini LED-TV, får vi bedre variasjoner, mer nøyaktige farger og mer lysstyrke. Kort sagt, alt du trenger for å nyte et bilde av høy kvalitet.

Nye Neo QLED 8K TVer

I år er Neo QLED-TV-er fullpakket med ny programvare og maskinvare. De fullfører hele opplevelsen som 2021-modellene allerede har gitt. I Nye funksjoner-menyen finner vi:

Dolby Atmos ut av esken

Neo QLED-er har oppadgående høyttalere for å gjenskape vertikale lydkanaler. Så du kan nyte det enorme lydbildet uten å investere i lydplanken.

«Lys for formtilpasning»

Et kursivt ord om at kontrollen av bakgrunnsbelysningen er mer presis enn før. Resultatet er et bedre dynamisk utvalg av bilder som vises, med flere detaljer i mørkere og lysere områder.

Fortsatt en smart prosessor

Samsungs kvanteprosessor får 8K kraft. Denne nye iterasjonen bruker enda mer kunstig intelligens og » Dyp læring«. Interesse? Nye Samsung TV-er er enda bedre på sanntids bildeanalyse for å bruke de beste innstillingene automatisk.

Sjekk ut Samsungs 3 nye 8K Neo QLED-TVer

I år styrker tre nye 8K-TV-er Samsungs Neo QLED-serie. Skjermer i denne serien deler et visst antall fellespunkter, for eksempel mini LED-bakgrunnsbelysning eller kabinettbalanse. Slim One Connect. En genial løsning som lar deg lade ut alle tilkoblingene dine i en boks koblet til TV-en via en lang kabel. Innslaget som gleder rusmisbrukereKabelhåndtering.

2199 euro etter Samsung QN700B ODR

Vi introduserer den rimeligste 8K TV-en i Neo QLED-serien. Vær oppmerksom på at dette ikke betyr at rabattmodellen. Dette er hva designet antyder.Infinity One«: Selv om kantene er veldig tynne, samt tykkelsen på rammen er 1,69 cm, viser Samsung QN700B noen forskjeller med sine større søsken. Peak Lite når 2000 strikker, mens de innebygde høyttalerne leverer 60 watt effekt Til slutt, Neural Quantum Processor Lite 8K-prosessor, Bildet er integrert i TV-en for sanntidsbehandling.

Samsung Neo QLED 55QN700B 8K TV er tilgjengelig på Samsungs nettsted for 2699 euro (ved 55). Takket være forhåndsbestillingstilbudet kan du refundere opptil 500 euro i ettertid.

2999 euro etter Samsung QN800B ODR

Selv om Samsung QN800B har et design som ligner på QN700B, har den avanserte funksjoner. Mest bemerkelsesverdig merker vi at det er en mer effektiv prosessor: Neo Quantum Processor 8K. Dermed er bildebehandlingen mye forbedret. HDR har en høy lystopp. Samsung hevder at den kan gå opp til 2000 nits. Det er nok å oppleve usvikelig tro. Samsung QN800B er også veldig sjenerøs på lydområdet. Høyttalerne gir lyd på 4.2.2-kanaler fordi ja, de er Dolby Adams-kompatible. Den totale effekten er 70 watt.

Samsung Neo QLED 65QN800B 8K TV (i 65 «) er til salgs for 3999 euro. Her vil de 1000 euro (ODR dobbel 500 500) du ble tilbudt bli refundert.

Samsung QN900B fra 4999 euro etter ODR

Dette er enkelhet, Samsung QN900B er best I Samsung TV-bransjen. Toppmodellen viser enda mer premium design med skjermen sin.»evighet«. Med dette kan du forstå at kantene er nesten usynlige fordi de er så tynne når du er foran skjermen. I menyen med forbedringer av denne modellen: bilde og lyd. På dette tidspunktet når lystoppen 4000 nits. Forvent å bli blendende spesielt i lyse filmscener.Lydområdet er også beriket med høyttalere, og på dette tidspunktet går effekten opp til 90 watt.

Samsung Neo QLED 65QN900B 8K TV er priset til 99 5 999 (65) på Samsung-siden. Igjen vil 1000 euro være tilgjengelig i form av en ODR-rabatt.

Refundert opptil 1000 euro

De nye Samsung Neo QLED-TV-ene er for øyeblikket i forhåndsbestilling og har de gunstigste annonsetilbudene i denne perioden. Faktisk dobles det nåværende refusjonstilbudet fra 10. til 23. mars.

Samsung dobler definitivt den første tilbakebetalingen på 500 euro, slik at du kan spare 1000 euro på alle TV-er som tilbys. Med unntak av Samsung QN700B i 55-tommers versjon, nyter den av 500 euro ODR (€ 250 dobbel tilbakebetaling) og 600 euro ODR over de samme 65 tommerne. For å dra nytte av dette tilbudet, gjør ditt beste Be om refusjon fra denne siden.

Siden Samsung er raus, kan du få et par Galaxy Buds Pro Gratis kjøp av Neo QLED TV fra 2022. For å gjøre dette, skriv inn koden NEOQLED2022 I kurven din.