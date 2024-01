Her er den belgiske artisten som blir nummer to på listen over bestselgende album i Frankrike i 2023

The National Phonographic Publishing Union (Snep) avslørte mandag 8. januar henne rangering År De fleste kjøpte, lastet ned eller lyttet til franskspråklige album med streaming av lyd. På andreplass finner vi albumet til den belgiske artisten: «med kjærlighet”, fra Brussel-rapperen Hamza. Produksjonen skapte bølger ved utgivelsen, og samlet over 7,3 millioner strømmer på bare 24 timer på Spotify. Platen ble gitt ut i februar 2023 under det franske merket Just Wake Up/Ada France, noe som forklarer hvorfor Snape beskriver den som en «fransk produksjon».

«Kare» av Hamza Verenoi er like bak albumet, og foran Ninhos «Ni». Totalt er åtte av de ti beste plassene besatt Rappere. Faktisk er vi henholdsvis 4., 5. og 6. med artistene Diacola («Mello» album), SDM («Liens du 100») og Jul («C'est que il s'étint»), Djadja & Dinaz (» Alba» album) og Kasos «KMT» på 9. og 10. plass. Et stilskifte for 7. og 8. plassene, som henholdsvis er okkupert av Les Enfoirés (albumet «Enfoirés one day, forever») og Florent Pagnys «2Bis». Vi kan også fremheve 35. plassering av belgierens andre studioalbum «Nonante-Cinq».AngelaUtgitt i 2021. Av «QALF». Tomso I år ligger foran «Regarde-moi» på nr. 54 Pierre de Mare. Med mange», stroma Rangert på 79. plass i 2023-rangeringen. Vi så belgieren sist på nummer 113: rapperen Grønn MontanaMed sitt album «Nostalgia +».