Du har kanskje sett denne nye Netflix-dokumentaren. Med tittelen «100 Years: The Secret of the Blue Zones», foreslår den å ta oss til de fire verdenshjørner, områdene med den høyeste befolkningen på hundrevis per kvadratmeter. Tilsynelatende forfører og intriger deres livsstil: et i utgangspunktet plantebasert kosthold, daglig trening, sport, en søken etter mening selv i pensjonisttilværelsen, eller et sosialt og familieliv. Veldig opptatt.

Her er antall minutter du bør gå per dag for å leve lenger:

Skrapning og lang levetid

I denne berømte dokumentaren fokuserer spesielt ett kapittel på hundreårsfeiringen av provinsen Nouro på Sardinia. I disse små, bratte landsbyene i Italia lever gamle mennesker lenger enn noe annet sted. Hvorfor Faktisk kan det være en direkte sammenheng mellom bratthet og lang levetid. En studie av Gianni Bess, en forsker ved Institutt for eksperimentell og klinisk medisin ved University of Sassari, antyder at den mest effektive treningen for å leve lenger er å gå i trapper, bratte bakker eller bakker. En måte å holde kroppen aktiv uten å drive med sport.

Dette kan være en av hovedhemmelighetene til å leve et århundre: å gjøre fysisk aktivitet hele dagen uten engang å være klar over det. Vi steller hagen vår, vi lager mat med hendene uten å drive elektroniske enheter, vi går mye, og til tross for høy alder klatrer vi fortsatt trappene. Sammenlignet med dette virker våre to-tre ukentlige idrettsøkter kombinert med et nesten helt stillesittende liv ubetydelig.

Elegant

«Elsk vennene dine, elsk familien din og gjør mye utendørs fysisk aktivitet som å klatre i de sardinske fjellene», oppsummerte Gianni Bess i et intervju med magasinet Favoritt. Eksperten intervjuet mer enn 300 hundreåringer og slo fast at klatring i bratte bakker gjør at de kan bruke ekstra energi og derfor utføre kraftig fysisk aktivitet utover 80 år uten å være klar over det. De fleste sardinske innbyggere som ble intervjuet, hadde i gjennomsnitt rundt tretti trinn for å få tilgang til inngangen til huset deres, som var arrangert i to eller tre etasjer.

Angelsaksiske land bruker initialene NEAT for å beskrive disse tiltakene. «Non-exercise activity thermogenesis» refererer til alle normale daglige aktiviteter som lar deg forbrenne kalorier og bruke energi uten å bruke sportsklær. Dette inkluderer å bære handleposene opp trappene i stedet for heisen. Kort sagt, vi beveger oss uten å planlegge en spesifikk idrettsøkt og forbrenner kalorier gjennom dagen for å gå ned i vekt og leve lenger.

Bedre å gå opp trappene. Med riktig holdning er det flott. Fransk Vogue Intervju med Arsenal Feminino Madrid som ga følgende råd: «Som med all fysisk aktivitet, kan du få de beste resultatene ved å kontrollere holdningen din. Du bør alltid bruke et magebelte slik at du kan holde ryggen rett uten å lene deg fremover, og sørge for at skulderbladene er godt forankret. Beveg i tillegg armene kraftig samtidig som du klatrer opp trappene, slik at aktivering av hele kroppens muskler også er fordelaktig.»

Te kan hjelpe deg å leve lenger, sier studie:

Gå aldri glipp av noen livsstilsnyheter sosoir.lesoir.be Abonner nå på våre temanyhetsbrev Ved å klikke her.