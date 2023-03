Her er den billigste måten å holde varmen på i Belgia: Noen familier fyller allerede på for neste vinter

Når det gjelder ved, om våren og senest om sommeren, er det tilrådelig å fylle på reservene for den kommende vinteren, fordi prisene tradisjonelt øker om høsten. De fjerneste menneskene bestiller nå veden sin.

Pellets er blitt dyrere enn fyringsolje

Liege-baserte Wikipower, som spesifikt tilbyr pakkede energikjøp, har oppdatert sin sammenligning av ulike oppvarmingsmedier. Igjen, ved er den billigste måten å holde varmen på. På den annen side er trepellets nå dyrere enn fyringsolje, ifølge tall registrert i januar 2023 av Wikipower.

For en årlig regning på 21 000 kWh er kostnaden for tømmer i tømmer 1 673 €. I januar 2022 var vi mindre enn 1000€. Selv om ved fortsatt er den billigste oppvarmingsmetoden, har det vært en prisøkning på nesten 70 % på ett år. Etterspørselen var veldig sterk under høyden av nok en drivstoffpriskrise. I fjor sommer var det skikkelig rush etter ved på grunn av energikrisen. Slik er det ikke lenger i dag.