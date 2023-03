Her er den detaljerte vurderingen av CO2-utslipp for hvert land

I sammenheng med menneskeskapte klimaendringer, nøyaktig måling av våre totale klimagassutslipp og karbondioksid (CO 2 ) spesielt har blitt avgjørende. Gitt manglene ved konvensjonelle metoder, a internasjonalt team av rundt seksti forskere foreslår i dag å stole spesielt på en NASA jordobservasjonssatellitt – OCO-2, lansert i 2014 for å kartlegge CO-konsentrasjoner 2 — og i et overflateobservasjonsnettverk for å kvantifisere CO-konsentrasjoner 2 i miljøet vårt.

Det vanvittige verdenskartet over CO2-utslippene våre

Forskere avslører at metoden deres tillot dem å spore CO-utslipp 2 fra mer enn 100 land rundt om i verden. Et tidsriktig resultat som den første globale vurderingen for å vurdere fremgang gjort på dette området etter klimaavtalen fra Paris 2015 vil finne sted i år. «Data som vil hjelpe regjeringer over hele verden med å måle effekten av deres utslippsreduserende innsats»sier Karen St. Germain, direktør for NASAs avdeling for geovitenskap, i en utgivelse.

Husk at tradisjonelle metoder er basert på å estimere mengden CO 2 utstedt av hver sektor av en økonomi, transport eller landbruk, for eksempel. Disse inventarene er avgjørende for å vurdere fremskritt mot utslippsreduksjonsarbeid. Dessverre krever de implementering av ressurser, erfaring og presis kunnskap om omfanget av de aktuelle aktivitetene på dette området.

Det komplette karbonfotavtrykket for hvert land

Derfor kan metoden som foreslås her, i tillegg til å være uavhengig, godt være spesielt nyttig for alle land som mangler data. Forskernes første funn gir også resultater for mer enn 50 land som ikke hadde deklarert sine utslipp på ti år. Som gir et helt nytt perspektiv på problemstillingen.

Spesielt siden forskerne noterer seg et annet svakt punkt ved de nasjonale inventarene. De ble designet for å overvåke effekten av retningslinjer for å håndtere CO-utslipp og fjerning 2 . Den nye metoden gjør det mulig å gå lenger. For å holde styr på alle endringer i karbonavtrykket. Inkludert naturlige evolusjoner, selv om noen også har antropogene kilder. De som skyldes skogbranner, for eksempel.

Climate Trace gir de faktiske CO2-utslippene fra land og toppforurensere, og det er mye mer enn de rapporterer!

Utover utslipp er det hele karbonkretsløpet metoden lar måle. Fordi det også gir informasjon om karbonlageret som finnes i økosystemer, både i trær og i jord. Dermed viser den tydelig at utslipp fra avskoging utgjør en uforholdsmessig stor andel av den totale karbonproduksjonen i sørlige land. I andre deler av verden har bedre arealforvaltning og skogplanting ført til reduksjoner i CO-konsentrasjoner. 2 atmosfærisk.