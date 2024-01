Her er den første kandidaten som kvalifiserer seg til semifinalen i «Star Academy» | TV

Onsdag prøver Leni, Helena og Pierre å overbevise lærerne under den tradisjonelle sangvurderingen. Tema: Diskografi av sangeren Kentjie Krak, som var på slottet for å inspirere elevene. Begge kandidatene valgte å synge «Les yeux de la mama». Pierre valgte et cover med tittelen «She Liked Me.» Et «risikabelt» valg, ifølge Kentjie Cragg, men det lønner seg likevel. Denne torsdagen kom Michael Goldman for å kunngjøre navnet på den vaksinerte læreren til studentene. Det er altså Pierre som slipper unna nominasjonene denne uken. Som et resultat sikret han seg plassen i semifinalen i «Star Academy».