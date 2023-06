Her er den første traileren for Squid Game sesong 2 (VIDEO)

I september 2021 oppdaget internettbrukere Squid Game på Netflix. Serien ble veldig populær og ble snart en stor hit på strømmeplattformen. Etter denne rungende suksessen er sesong 2 annonsert. Men meningene er forskjellige om denne saken. Mens noen var fornøyd med kunngjøringen, fant andre sesong 1 mer enn tilstrekkelig.

Netflix har sluppet en trailer som introduserer rollebesetningen til denne nye sesongen. For denne nye historien kommer hovedpersonene fra den første sesongen tilbake: Lee Jung-jae (Seong Ki-hun, hovedpersonen), Lee Byung-hun (spillveilederen), Wei Ha-jun (politimannen) og Gong Yoo (rekruttereren). Men nye skuespillere er også en del av prosjektet: Yim Chi-wan (skuespiller og medlem av guttebandet ZE:A), Kang Ha-neul (When the Camellia Blooms, Moon Lovers: Scarlet Heart Rio, Midnight Runners), Park Sung- hoon (The Day of the Kidnapping, You’re the Boss, Justice) og Yang Dong-kyun (skuespiller, sanger og komponist). De fleste av disse kjendisene er ukjente for europeere, men er populære i Sør-Korea.

Ingen ytterligere informasjon om scenariet for denne andre sesongen har blitt avslørt ennå. Men opptakene til TV-sendingen, som er planlagt til 2024, skulle begynne i 2023. Så vi må vente litt til for å finne den koreanske serien på skjermene våre.