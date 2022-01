Her er den kraftigste supernovaen i røntgenstråler som noen gang er observert

I 2018 observerte astronomer den første supernovaeksplosjonen av en ny klasse kalt “ku”. I dag rapporterer et team som avdekker nyheter om disse utrolige eksplosjonene. Den lyseste som noen gang er observert i røntgenstråler.

[EN VIDÉO] Crab Nebula: gjenopplev den forferdelige supernovaeksplosjonen Her, gjengitt, er supernovaeksplosjonen som skjedde i år 1054 i stjernebildet Tyren. Tidens jordboer så en ny stjerne skinne dag og natt i flere måneder. I dag fortsetter levningene, kalt krabbetåken, å utvide seg. Vi ser dem her observert av fem flotte instrumenter, som arbeider ved forskjellige bølgelengder, i falske farger.

Inntil da, den astronomer Jeg hadde ikke sett mer enn fire. De har nettopp fått hendene på en femtedel av denne nye klassen av stjerneeksplosjoner som de har kalt “ku” — forstå “den ku ». Bemerkelsesverdige eksplosjoner, fordi lysere og kortere enn de av klassiske supernovaer. Og denne, kalt AT2020mrf, har en særegenhet til: at den ikke har blitt sett i spekter av det synlige, men takket være en imponerende episodei Røntgenstråler.

Etter analyse av data, viser det seg til og med at AT2020mrf sendte ut 200 ganger mer røntgenstråler enn AT2018cow, den første av typen eksplosjoner “ku” oppdaget i 2018. Uhørt. “Jeg gjorde om analysen flere ganger fordi jeg ikke kunne tro det”Yuha betro seg til og med ham, Yao, en forsker ved Caltech University (USA), i en utgivelse.

En “aktiv motor” bak stjerneeksplosjonen

Husk at når a massiv stjerne eksploderer, etterlater seg enten en svart hull , vær en stjerne nøytroner. Vanligvis rester av relativt inaktive stjerner. Men ifølge forskerne, hendelsene “ku” du må gjemme deg som en “midtmotor” som gir en intens og kontinuerlig røntgenstråling. “Det har sannsynligvis noe å gjøre med typen foreldrestjerne”Yuha foreslår, Yao.

det store antalletEnergi frigitt og den raske røntgenvariabiliteten sett i AT2020mrf gir bevis fast at arten av dette “midtmotor” kan være en veldig aktivt sort hull. Eller en raskt snurrende nøytronstjerne som astronomene kaller magnetisere. Men for å forstå hvorfor a “midtmotor” som en ressurs vil det sikkert være nødvendig for forskere å studere andre av disse eksplosjonene. fordi denne typen supernova “ku” det ser ut til å ønske å bli mer mangfoldig enn astronomene hadde forestilt seg.

Astronomer har oppdaget en ny klasse av kosmiske eksplosjoner

I 2018 ble observasjonen av en blits veldig lyst rundt 200 millioner lysår fra jorden Melkeveien forvirrede astronomer. Et forbigående fenomen som virket isolert. Men forskere har nettopp identifisert to lignende. Nok til å danne en ny klasse av kosmiske eksplosjoner.

artikkel av Nathalie Mayer publisert 28.05.2020

Historien begynner i juni 2018, da astronomer er vitne til en overraskende kosmisk eksplosjon rundt 200 millioner lysår fra Melkeveien. Dubbet AT2018cow og raskt dubbet “ku” — “kua” — dette merkelige forbigående fenomenet er observert fra jorden og fra verdensrommet. Den er lysere enn en supernova. Og lyskurven utvikler seg annerledes. Et mysterium.

Siden den gang har astronomer oppdaget to andre lignende forbigående fenomener. Den første, også observert i 2018, skjedde omtrent 3,4 milliarder lysår unna. han får kallenavn “Koalaene” — og mer vitenskapelig, ZTF18abvkwla. showet ditt radio ser like kraftig ut som en gammabrudd.

“ Det tok oss to år å finne ut av det.

Det andre forbigående fenomenet ligner på “ku” overrasket noen år tidligere, i 2016, i en galakse rundt 500 millioner lysår unna, og forskere kaller det CSS161010. “Det var så uvanlig at det tok oss to år å oppdage det”sier Raffaella Margutti, en universitetsforsker Nordvest, i en Erklæring av National Radio Astronomy Observatory (NRAO, USA). Faktisk drev den mye ut i verdensrommet “uventet” av gasser og partikler til mer enn 55 % av lysets hastighet.

Astronomer kjenner til fenomener som er i stand til å drive ut materie nær lysets hastighet. Gammastråleutbrudd og nøytronstjernekollisjoner. Men fortsatt i svært små mengder. I størrelsesorden en milliondel av massefra Sol . “Her snakker vi om 1 til 10% av massen til solen vår”, sier Deanne Copejans, forsker ved universitetet Nordvest, i en utgivelse. Beviset, ifølge forskerne, på at vi har å gjøre med en ny klasse avkosmiske eksplosjoner døpt Raske blå optiske transienter (FBOT) — “forbigående blått optisk fenomen” – for å gjøre rede for fenomenets hurtighet, noen dager, og dets topp lysstyrke oppnådd i felten bølgelengder blå.

Stjerner på slutten av livet i dverggalakser

Astronomer tror at ved utgangspunktet for FBOT er det en massiv stjerne ved livets slutt. Husk at en supernovaeksplosjon i kollapse av hjertet produserer en sfærisk bølge av materie som forplanter seg i rommet. Hvis det dannes en materieskive rundt nøytronstjernen eller det sorte hullet som ble født fra eksplosjonen… “nøkkelingrediensen” sier forskerne, og driver frem smale stråler av materiale med nesten lysets hastighet, kan disse jetflyene forårsake det astronomer kaller skremme spekter. For å betegne denne disken og disse materiestrålene snakker forskerne om “motor”.

Og FBOT-ene ser også ut til å ha slike “motor”. men består av en materialetykk, tapt av stjernen før dens eksplosjon. kanskje for en venninne binær. Det vil derfor være når dette materialet blir truffet av eksplosjonens bølge når lysstyrken til fenomenet når sitt klimaks. Det samme gjelder overføring i radiodomenet.

Astronomer tror at stjernene ved opprinnelsen til denne nye typen kosmisk eksplosjon er forskjellige fra de som produserer gammastråleutbrudd. Og siden de tre fenomenene av denne typen som er observert så langt befinner seg i naine galakser , tenk deg at det er disse dverggalaksene som tillater denne typen stjerneutvikling. Stjerner dårlige på andre elementer ennhydrogen oghelium— som finnes i disse typer galakser — mister de faktisk mindre materie i løpet av livet. Derfor vil de sannsynligvis produsere mer massive eksplosjoner når de tar slutt.

Forskerne advarer også om at fenomenet kan skyldes at stjernene er knust av mellomstore svarte tårn. For å være sikker, må du se på noen flere FBOT-er.

Fenomenet ville ikke være så sjeldent. Astronomer mistenker at andre FBOT-er lurer i dataene deres. “Vi var i stand til å gjenkjenne dem som noe annerledes, en slags rare supernovaer, men siden vi bare hadde lavfrekvente observasjoner og innen optikk …”, bemerker Raffaella Margutti, i universitetets uttalelse Nordvest. Faktisk krever den flyktige siden av fenomenet høyhastighetsobservasjoner, som sveiper over store himmelvidder. Og om optikkfeltet kan gi informasjon om bevegelige partikler “Sakte” — i ca. 10 000 km/s uansett — det er nødvendig å ty til røntgenstråler eller radiobølger for å håpe å danne et mer fullstendig bilde av disse kraftige eksplosjoner.