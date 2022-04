Her er den store vinneren av sesong 10 av The Voice Belgium

Etter Slimans introduksjon til «Wines on Sime» –Ærestrener for finalen («This Show Changed My Life»)– Med fire finalister ble prestasjonene til de fire siste slått sammen. Talenter synger med sin trener eller solist. Eller ankomsten til Jeremy Mageezi, vinneren av sesong 9 av The Voice Belgium og vår representant på Eurovision med tittelen Miss You (over en million streams!), Men ankomsten av Slimans finalist Sola eller Soraya Slimani under sesong 7, da han skrev sin første solo med sin tidligere trener (MacWiller) kom for å levere. Den ga ut en overraskelse, det vil si hans nye uutgitte singel med tittelen «Dance Le Nor» (en forvirrende tittel om moren hans). Uten å glemme Kunngjøring av The Voice Kids For neste sesong.

Den første runden av denne finalen: Valentine og Alec forfører publikum Under denne finalen var det kun tilskuerne som hadde siste ordet. Og mellom Vertiganus Valentine (når han synger på kranen – Jean-Jack Goldman), Urban Sekina (med sitt mesterverk på Chris Isaacs Wickt Camel), UFO Alec (fortsatt imponerende på rock. « Valentine og Alec var de første som vant mest stemmer i første halvdel av denne finalen, med Black M alias Misha som synger anda som sier kjærlighet. Så de nye trenerne for denne sesong 10 er Black M med Sekina og Christophe Willem med Masha. «Men som Black M (som annonserte at hans neste album vil hete Legend Black) sa, hvis vi må gjøre det igjen, vil vi gjøre det igjen!» Andre runde: Og seieren går … Typh Barrow (Lover Hiding His «Another Love» Tom O’Dell) og BJ Scott, den siste konkurrenten for BJ Scott-gruppen «The Hold Me Wait» av trollmannen Alec (Louis Kabaldi), vant den offentlige avstemningen. Mottatt av Alec «Takk til alle, og takk til min beste trener for all The Voice, BJ Scott!», Alec Balance, glede. Og avslutt: «Se deg neste år!» READ Kjente du igjen den talentfulle belgiske Greco som prøvde lykken denne lørdagen? (Videoer) Vinneren av The Voice Belgiums jubileumssesong drar med en sjekk på 10 000 euro, en singel for å registrere seg hos Universal Belgium og flere multimediepriser fra den belgiske Telecrose-sponsoren. Det siste ordet går til PJ Scott: «Viv la Belgik, bordell!» Etter Roberto Bellarosa, David Maddy, Laurent Bacchna, Florent Brock, Laura Cortesiani, Theophilus Ranier, Valentine Prognian, Charles Forat alias Charles og Jeremy McKeez Av Alec Slå det belgiske telekroset. Og vant sin tredje sesong på 9 opptredener, etter PJ Scott, Laura Cortesiani og Jeremy Magici.