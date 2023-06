Her er det «beste flyselskapet» i verden i 2023 | for reise

I følge den nye 2023-rangeringen satt sammen av Skytrax World Airline Awards, er Singapore Airlines det beste flyselskapet i verden i dag. Hun ble belønnet under en galla-kveld organisert på Air and Space Museum i Frankrike. «Singapore Airlines har oppnådd utmerkede resultater i mange priskategorier. Førsteklasses kabinen har blitt anerkjent som den beste førsteklasses i verden, noe som gjorde hele forskjellen,» sa Edward Plaisted, administrerende direktør i Skytrax.

Skytrax opprettet sin rangering etter å ha gjennomført uavhengige, selvfinansierte kundeundersøkelser for mer enn 325 flyselskaper rundt om i verden mellom september 2022 og mai 2023. Goh Chun Phung, administrerende direktør i Singapore Airlines, ble applaudert for den første prisen. For ham er denne seieren frukten av arbeidet til teamet hans, som ga «mange ofre for å sikre at SIA er klar til å møte gjenopptakelsen av lufttransport. Dette tillot oss å komme sterkere ut av epidemien.»