Her er det reelle forbruket av billig mobilt klimaanlegg

Mobilt klimaanlegg brukt i vår test / Bilde: Energy Revolution.

Når du står overfor hetebølger og hetebølger, er trangen til å raskt utstyre deg med et klimaanlegg stor. Mobile klimaanlegg er en mye billigere løsning og mye enklere å installere enn et fast klimaanlegg. Men er de maktsultne? Vi kjøpte et av de billigste bærbare klimaanleggene på markedet for å måle det faktiske forbruket på en veldig varm dag.

Noen sommerdager er luften så varm at selv de kraftigste viftene ikke er nok. Vi holder på å kveles. Spesielt i byen oppstår varmeøy-fenomenet i leiligheter med lite eller ingen isolasjon. I en nødssituasjon utstyrer derfor mange mennesker seg med et mobilt klimaanlegg. Det er en rask kjølemetode, billig å kjøpe og krever ikke noe arbeid.

Vi kjøpte et eksemplar for å avkjøle vårt 13 m² (31 m³) kontor i Marseille i et isolert sameie bygget i 1960. Det er et vendbart mobilt klimaanlegg med 2000 termiske watt (Wth) i kulde og 1700 Wth i kulde. Effektiv på overflater opptil 21 m² i varme (7000 Btu). Strømmen er 380 m³/t, for en elektrisk effekt på 780 W i kulde og 720 W i varme.

Det er ikke nok å lukke skoddene og sende

Enheten på 20 kg, montert på hjul, er ganske kompakt: 73 cm høy, 37 cm dyp og 32 cm bred. Vi valgte det spesielt på grunn av den lave prisen: €170 med gratis levering, men fremfor alt fordi det er umulig å installere et standard klimaanlegg i sameiet: ingen plass tillater å installere kompressoren utenfor.

Synd, for vi ønsker å benytte anledningen til å bytte ut våre «toaster» radiatorer med en standard luft-til-luft varmepumpe, i stand til å produsere kjøling ved svært varmt vær og oppvarming i hele leiligheten om vinteren. Til tross for de vanlige rådene (lave skodder, ventilasjon, luftfuktighet osv.), har vi derfor falt tilbake på monobloc mobile klimaanlegget for å overleve de ekstremt varme somrene som bringer temperaturen i enkelte rom opp til 35°C på dagtid og 30 grader. °C ved midnatt.

Avkjøle et rom med åpent vindu?

Riktignok er ikke denne typen apparater den beste energimessig. Fordi det hovedsakelig brukes i dårlig isolerte lokaler og bortsett fra arbeid, må et vindu stå åpent for å plassere varmeavløpsrøret der. For å minimere tap av kjøling finnes det «vindustetninger», en type avtagbart stoff med glidelås som forbinder åpningen til karmen via en borrelåslist.

Kjøpt for rundt ti euro, vår er bare 0,06 mm tykk. Så vi har noen tvil om effektiviteten til denne midlertidige termiske isolasjonen. Denne «forseglingen» holder bare luften ute SiroccoDenne brennende vinden fra Sahara har en «hårføner»-effekt som gjennomsyrer kontoret.

På prøvedagen blåste det over byen. Utetemperaturen nådde 37 grader Celsius. Inne, da kvikksølvet nådde 29,9 °C, begynte følelsen av ekstrem varme klokken 13.40. En kraftig vifte (85 W) som vi vanligvis bruker sikrer ikke tilfredsstillende komfort. Vi starter det bærbare klimaanlegget, som setter temperaturen til 25 grader Celsius.

Den billige «vindusforseglingen» vi brukte er for tynn til å sikre en ekte varmeforsegling / Bilder: Energy Revolution

Et termometer plassert i midten av rommet lar det sakte temperaturfallet observeres. Til tross for den umiddelbare og rikelige strømmen av kjølig luft, er atmosfæren varm. Så etter 2 timers drift på full hastighet er luften fortsatt på 27,8°C. Det tar 8 timer å nå 25,9°C på denne spesielt svulmende dagen. Av nysgjerrighet plasserte vi sonden til termometeret på det utendørs eksosrøret for varmluft. Vi forsto raskt hvorfor klimaanlegg, enten de er stasjonære eller mobile, bidrar så mye til dette fenomenet. Urban varmeøy. Vi registrerte en gjennomsnittstemperatur på 41,9°C med et maksimum på 45,6°C i dette røret. En reaktor ble avvist under allerede upustende forhold.

Forbruk av mobilt klimaanlegg: vårt mål

I klimaanleggets effektkurve ser vi en topp på 789 W ti minutter etter start. På ettermiddager og kvelder faller strømmen mer subtilt, og ender på 724 W. I gjennomsnitt er den 744 W for 8 timers bruk. Så det totale strømforbruket er 5,93 kWh.

Dette tallet skal sammenlignes med de 0,68 kWh som viften vår ved full effekt (85 W) ville forbrukt i samme periode, dessverre uten stor innvirkning på komforten vår. For å avkjøle bare ett av de 3 rommene i leiligheten vår, økte bruken av et bærbart klimaanlegg vårt vanlige strømforbruk med 50 % på en sommerdag (ca. 10 kWh). Med regulert strømpris koster det €1,24.

Tvinge eiere til å installere standard klimaanlegg?

For å beregne det årlige forbruket til et slikt mobilt klimaanlegg (egnet for å kjøle et enkeltrom på mindre enn 20 m² som en påminnelse), multipliser resultatet med antall dager av hetebølgen i Frankrike (33 dager i 2022), eller 177,9 kWh for € 40,92. Hvis det er betydelig billigere enn varmeregningen for vinteren, kan leilighetens beste isolasjon være å unngå å bruke klimaanlegg. Reduser i det minste varigheten av bruken. Sameiets høye fleksibilitet med tanke på estetikk gjør det mulig å installere en fast luft/luft varmepumpe, hvis ytelse er mye bedre enn en mobil enhet.

Til slutt kan leietakere lovlig kreve at utleiere installerer en standard reversibel varmepumpe, noe som blir avgjørende under stadig varmere somre. Enda bedre, men dyrere, bygninger må kobles til varme- og kjølenett basert på geotermisk overflateenergi eller thalassotermi. Dette unngår den utbredte bruken av bærbare klimaanlegg som ofte har vinduer åpne eller bruker billige, men ineffektive «vinduspakninger».

