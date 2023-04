Her er det vi allerede vet om den nye Harry Potter-serien

Ulik informasjon lar oss se hva denne nye tilpasningen bringer i TV-form. Mellom ønsket om å starte friskt og ønsket om å respektere universet så mye som mulig, skiller serien seg ut fra filmene på flere punkter.

Som en del av Max-nettstedet presenterte Warner Bros. Discovery har kommet med en veldig liten kunngjøring: en Harry Potter-serietilpasning vil se dagens lys. Mer enn tjue år etter utgivelsen av den første filmen skal Harry Potter-universet igjen tilpasses for lerretet. Foreløpig vet vi ikke så mye om prosjektet, men det er likevel rapportert noe informasjon.

En ny skuespiller

For sin Harry Potter-serie bestemte HBO logisk nok å starte på nytt. Så få ut Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grin, Tom Felton eller Maggie Smith. En helt ny rollebesetning vil være på plass og den får en tøff oppgave med å vinne over folk som representerer en god del seere. Mer når det kommer til skuespillere som har forlatt oss de siste årene, som Robbie Coltrane (Hagrid) eller Alan Rickman (Severus Snape).

Foreløpig vet vi ingenting om de nye skuespillerne ennå, og letingen har ikke engang startet ennå. HBO bør imidlertid vite at de forventes å snu og gjøre alt de kan for å finne talent.

Hver sesong erstatter en bok

Dette rettferdiggjør denne nye tilpasningen. Hver sesong av Harry Potter-serien tilpasser en bok, noe som gir muligheten til å utforske de forskjellige romanene ytterligere. J.K. Som Rowling bemerket: […] Denne nye tilpasningen oppnår dybden og detaljene som bare den langvarige TV-serien kan tilby «. Warner Bros. Discovery har også tilbudt prosjektet en tiår lang serie. I dette tilfellet vil valget av skuespillere være viktig, da vi vil følge karakterene fra tenårene til voksenlivet.

Som en påminnelse ble hver Harry Potter-film tilpasset fra en roman, bortsett fra det syvende opuset, som hadde fordel av to filmer. I mellomtiden vil serien ha syv sesonger tilpasset fra romanene. Forutsatt 10 episoder à én time per sesong, gir det oss totalt 70 timer med tilpasning. Det er nok å si at HBO vil ha tid til å bruke og utdype forskjellige aspekter av romanene, inkludert de som er fraværende fra filmene. Så vi kan fremkalle ting som The Society for the Liberation of the Elves regissert av Hermine, Albus Dumbledores fortid, eller Neville Longbottoms karakter, som har blitt litt neglisjert i filmene.

JK Rowling vil overvåke det hele

J.K. Rowling vil være en utøvende produsent, med andre ord: hun vil bringe sitt perspektiv til beslutninger tatt av teamene som jobber med serien. Informasjonen gir mening med tanke på at det er Harry Potters mor, men den er også overraskende. Faktisk har J.K. Rowling blir ofte anklaget for transfobi, og hun har fremmedgjort mange militante foreninger. I denne sammenhengen gjorde Avalanche Software Teams, som utviklet Hogwarts Legacy-videospillet, alt for å distansere seg fra forfatteren ved å si at han ikke deltok på noen måte i utviklingen av tittelen. I tillegg fikk spillerne muligheten til å lage en transkarakter.

J.K. Denne avstanden med Rowling ser vi ikke på HBOs side. På spørsmål om forfatterens «problematiske» deltakelse i programmet, svarte HBO-president Casey Bloys: » Historien om Harry Potter er positiv, om kjærlighet og selvaksept. Vår prioritet er hva som skal vises på skjermen «. Det er nok å si at det er et svar som ikke vil glede alle.

Mer generelt kan denne nye tilpasningen av Harry Potter føre til at mye blekk flyter i TV-formatet, siden filmene representerer et godt antall seere. Imidlertid har HBO allerede vist oss sin ekspertise ved flere anledninger. Det gjenstår å se hvordan det vil klare seg når det sendes på skjermen.

Harry Potter-serien vil være tilgjengelig på Max Originals-siden på en ubestemt dato.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Gå aldri glipp av nyheter, tester og tips med Instagram.