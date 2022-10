Her er det virkelige ansiktet til Sahar Tabar, Irans falske Angelina Jolie som ble fengslet for bruk av sminke og photoshop: «Jeg vil ikke bruke Instagram lenger»

5. oktober 2019 ble Sahar arrestert i Iran sammen med tre andre Instagram-påvirkere. Før rettssaken bekreftet hun under et TV-intervju at utseendet hennes i stor grad ble oppnådd gjennom sminke og fotoretusjering. «Det er en måte å uttrykke deg på, en form for kunst. Mine fans vet at det ikke er mitt virkelige ansikt,» sa han.