Her er Elon Musks største frykt de siste månedene – La Nouvelle Tribune

Elon Musk er en av de mektigste mennene i denne verden. president SpaceXl X (tidligere Twitter) også Neuralink eller Er du her, en milliardær på alle fronter. Når det gjelder Tesla, innrømmet sistnevnte nylig at han hadde en ganske spesiell frykt, som han anså som ganske legitim…

Denne frykten mister kontrollen over arbeidet ditt. hvordan ? Retten til å stemme. I dag representerer sistnevnte «bare» 13 % av selskapets stemmer.. Men han vil gjerne øke denne prosentandelen til 25 %.. grunnen ? Med 25 % av stemmerettighetene har sistnevnte innflytelse og kan unngå å stemme for tvilsomme interesser, mens de fortsatt kan utvises dersom 50 % av aksjonærene stemmer for denne beslutningen.

Elon Musk ønsker å doble sin andel av stemmene i Tesla

På den annen side kan aksjonærer stemme for beslutninger som favoriserer dem med mindre enn 15 %. Men hvorfor denne frykten? Kanskje den nært forestående ankomsten av investeringsfond, eller interne konkurrenter som håper å ta deres plass i løpet av de kommende månedene eller årene… ingen vet egentlig. Det eneste som er sikkert er at sistnevnte kanskje vil unngå å gjenoppleve opplevelsen sin Postnummer2 Og PayPalDa han ble fratatt utøvende titler.

Kanskje kan dette ønsket også forklares med hans ønske om å integrere kunstig intelligens i Tesla, som han anser som fremtiden. Faktisk ønsker sistnevnte å gjøre selskapet sitt til en stor leder innen kunstig intelligens og robotikk. En langsiktig visjon krever mye investering i tid og penger. Hans ønske om å se Tesla bringe sine prosjekter til utførelse Optimus (menneskelig robot) eller Robotaxi (Kjøretøyet) kan være slik at milliardæren ikke vil at noen skal stoppe ham eller hans langsiktige visjon.

Aksjetilbakekjøp eller interne forhandlinger

For å lykkes med å gjenvinne 25 % av stemmene sine, Elon Musk Han kan kjøpe tilbake aksjene i selskapet han selv solgte for å kjøpe tilbake Twitter. Tesla er imidlertid dyrt, mye dyrere enn det var for noen måneder siden. 12 % av stemmerettighetene er faktisk verdt 80 milliarder dollar. Det er sikkert at Elon Musk ikke bruker så mye penger på noen uker. Det kan deretter føres diskusjoner mellom sistnevnte og dets styre i løpet av de kommende månedene for å finne en vei ut.