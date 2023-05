Her er en rangering av byene med den beste maten i verden

Av Lauren Choukiasian

Hvis du elsker god mat, er dette noe for deg. Nettstedet TasteAtlas har publisert sin rangering 10 byer med verdens beste mat.

Når du reiser, er det å oppdage det lokale kjøkkenet en del av opplevelsen. Det er så søtt når det er godt! Hvis du tenker på å bestille en gourmetreise, her er de 10 beste byene du kan spise. Kriterium? Rangeringen er ganske enkelt basert på smaken til internettbrukerne. De så på den gjennomsnittlige vurderingen gitt til det beste lokale, regionale og nasjonale kjøkkenet som serveres i en by, og sammenlignet denne vurderingen med den gjennomsnittlige vurderingen gitt av Google til de beste tradisjonelle restaurantene i samme by.

En rangering av de 10 byene med den beste maten i verden

Italias Firenze topper listen. «Tradisjonelt florentinsk kjøkken er preget av sin enkelhet og vekt på lokale råvarer av høy kvalitet,» sier TasteAtlas. Spesiell? En ciacciata: Et flatbrød med olivenolje og salt.

Roma er en nær andreplass med sin Gnocchi alla Romana. Lima, Peru, dens tiradito første 3 ender: en krydret saus og dens anticuchos, en rett med tynne skiver av rå fisk servert på grillede marinerte biffhjertespyd.

Full rangering:

1. Firenze (Italia)

2. Roma (Italia)

3. Lima (Peru)

4. Napoli (Italia)

5. Hong Kong (Kina)

6. Mexico by (Mexico)

7. New York City (USA)

8. Paris (Frankrike)

9. Tokyo (Japan)

10. Milan (Italia)