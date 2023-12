Her er en rangering av Netflix-seriene som abonnenter bruker mest tid på å se

Her er de nye dataene avslørt av Netflix-plattformen. Strømmegiganten deler for første gang en «Engagement Report» som samler alt innholdet til Netflix.

Den amerikanske giganten forklarer at fra nå av vil disse tallene deles to ganger i året. For å bli inkludert i rangeringen, må innholdet ha minst 50 000 timers lytting over hele verden. Opptellingen av stemmer startet 1. januar.

På topp 10 så vi sesonger av serier utgitt i 2021, 2022 og 2023. Den første sesongen er det mest sette innholdet på flere timer. «Nattagenten» Med 812 100 000 timer. Etappen ble fullført i sesong 2 «Ginny og Georgia» Og i sesong 1 «Glory», Dette akkumulerer henholdsvis 665 100 000 og 622 800 000 timer med lytting.

Utenfor scenen ser vi fjorårets «Wednesday»-episode av The Addams Family, som samlet 507 millioner timer med visning. Beløpet ville vært mye høyere om kontoen hadde startet da føljetongen ble sluppet i stedet for 1. januar som her.

Blant de resterende topp 10 plassene:

5. Queen Charlotte: A Bridgerton Story Med 503.000.000 timer.

6. Du: Sesong 4 med 440 600 000 timer.

7. La Reina del Sur: Sesong 3 med 429 600 000 timer.

8. Outer Banks: 402 500 000 timer med sesong 3.

9. Ginny & Georgia: Sesong 1 med 302 100 000 timer. Den eneste serien som har rangert to ganger.

10. FUBAR: 266 200 000 med sesong 1.