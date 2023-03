Her er en setning som bakere ikke kan høre lenger

Mat og gastronomi

Det er en mani vi alle vokser inn i for øyeblikket, og Madame Figaro viet nylig en artikkel til det. Her er hva du ikke skal si til bakeren din ved neste besøk, ellers vil du irritere ham alvorlig.

Nylig avslørte vi hva som irriterer serverne mest når du går ut og spiser på restauranter. Bakere har også små nervøse nervøsitet når de står overfor visse oppførsel fra kundene sine. Tilsynelatende tålte de ikke å bli spurt om «ukokt baguette» i kassen. Faktisk er hvite baguetter med en sjenerøs smuler og butterdeigskorpe populære for tiden, til skade for sprøbrødet, som er litt svertet eller noen ganger vanskelig å bite. Imidlertid er håndverkere alle enige: En godt tilberedt baguette er best.

Hemmeligheten? Det vil si store og uregelmessige celler (et tegn på vellykket fermentering). Ikke bare er det en indikator på høy smak, men også en indikator på lett fordøyelig brød. Faktisk, når baking av en baguette ikke er vellykket, er det fordi stivelsen ikke er kokt og kroppen har vanskeligere for å fordøye brødet. Selv om bakere beklager mykgjøringen av baguetter, tilpasser mange bakingen for å tilfredsstille kundene og endrede vaner.

Utover debatten om kvalitet og smak, ser noen sin motvilje mot å se på hvit baguette som en form for motstand mot globalisering og deres kognitive industrialisering. Siden 1980-tallet har store forhandlere virkelig begynt å gripe inn i bakernes arbeid, og tilbyr lavbakt brød til uslåelige priser. Globaliseringen har endret matvanene våre, spesielt ved å amerikanisere dem. De fleste er fornøyde med de sprø smørbrødene som selges i supermarkeder. Ifølge matsosiolog Oliver Magnay intervjuet av Madame Figaro, er det noe vi ser mindre av på landsbygda. Neste gang du går til bakeriet vet du hva du skal gjøre: be om en baguette… godt gjort!