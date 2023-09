Her er et fargeprodukt du ikke kan leve uten! – Gracia

Selv om feriene våre er langt unna oss, er sommeren ikke over ennå, og varmen vi alle med glede omfavner denne indiske sommeren er en hyllest. For å påføre sminke jevnt uten å kvele huden vår og uten å kjøre sminke, Merker har introdusert en formel som er lettere enn foundation: Tint Serum. Hvorfor liker vi denne formelen? Vi vil forklare det for deg.

Tonet serum: hvorfor er det forskjellig fra den klassiske foundationen?

Fargede serum har denne utrolige kraften, og hvis du ikke har bukket under ennå, tror vi de snart vil finne sin plass i rutinen din. Det er et produkt som er berømmet for sin evne til lett å skjule ufullkommenheter. Når den påføres, er finishen helt naturlig. I tillegg forbedres huden med noen penselstrøk.

Tonede serumer skiller seg fra basen ved sin tekstur. Blad Han, i et intervju Stephanie Soley, helselege og leder for vitenskapelig kommunikasjon ved Typology, forklarer forskjellen mellom de to. Ifølge ham er formelen som utgjør serumene mild, derav deres lette og skånsomme rekkevidde.

«Serumet gir lett til middels dekning, er naturlig og byggbart, samtidig som det pleier huden takket være noen av de aktive ingrediensene det inneholder.»

I tillegg gir komplekse serum i prinsippet aktive ingredienser terapeutisk serum, Derav navnet. Så det hjelper med å beskytte og styrke hudbarrieren.

Tinted Serum: Essensielt for frisk og lett sminke

En tonet serumlignende foundation velges basert på hudtonen din. Behandlingene som utgjør det eliminerer behovet for å legge til flere lag med produkter. Rens huden din som normalt og fukt før du påfører det fargede serumet. Problemet er at huden har en liten defekt, dens dekning er begrenset, hvis huden vår er rød og flekker må du påføre mer enn ett lag.