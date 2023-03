Her er et nytt føderalt verktøy for å bekjempe «sykkeltyveriets plage.»

jeg erDen rådgivende komiteen (CODECO), som samler sentralregjeringen og føderale byråer, inngikk onsdag en avtale om å sette opp MyBike-systemet – et sentralt register over sykler – som tar sikte på å bekjempe den «stjele plagen» av sykler. Det kunngjorde visestatsminister og mobilitetsminister Georges Kilginnet.

I 2020 ble det stjålet rundt 70 sykler per dag, noe som betyr at 24 592 sykler ble stjålet gjennom året, ifølge tyveristatistikk rapportert til politiet. MR. I følge en studie bestilt av Kilkinnett anslo Vyas Institute at bare 48 % av sykkeltyveriene blir anmeldt til politiet.

Ifølge statsråden skaper denne underrapporteringen en ond sirkel: «Politiet har mindre data, vanskeligere med å etterforske visse driftsmønstre og medborgere har mindre tillit til politiets arbeid. Rapportering bidrar til å bryte denne onde sirkelen og bekjempe mer effektivt mot sykkeltyveri og tilsløring av stjålne sykler», forklarte han i en pressemelding.

Dette er grunnen til at sentralregjeringen har integrert kampen mot sykkeltyveri i det nasjonale sikkerhetsprogrammet for å oppmuntre lokalt politi til å være mer oppmerksomme på det. På samme måte vil et nasjonalt sykkelregister kalt MyBike, inspirert av det eksisterende Brussel-registeret kalt MyBike.Brussels, bli lansert på initiativ fra mobilitetsministeren.

Utvikling av en database forvaltet av staten og konsultert av politiet har allerede startet. Etter avtalen som ble oppnådd onsdag, skal regionene på sin side snart begynne å bygge portalen for brukerne.

Helt konkret kan eiere av en sykkel på frivillig basis be om et klistremerke gratis, som festes på sykkelrammen og ikke kan fjernes. En unik kode vil vises på dette klistremerket. Registeret lar sykkeleieren logge seg på sikkert. Han kan lagre alle sykkelens data der, men også anmelde et tyveri.

Les mer Sykler opp 26 % på fire år (infografikk)

MR. Ifølge Kilkinnett kan kjøper ved kjøp av brukt sykkel skanne koden på sykkelen og sjekke om den er meldt stjålet av eieren (ingen annen informasjon er tilgjengelig på sykkelen eller eieren. ) Hvis en sykkel blir stjålet eller tapte, dyktige tjenester kan enkelt lokalisere eieren. Et system er også under utvikling for å sømløst integrere eksisterende Brussel-brukere i det nye nasjonale systemet.