Her er favorittfargene til bilistene

Produsenter kan doble fantasien når det kommer til å dekorere sine nye modeller i spesielle lanseringsfarger (Olivine Green på Peugeot 308, Orange Valencia for Renault Arkana, Competition Yellow for BMW M4, etc.), fargene er veldig populære blant klokere kjøpere.

Ifølge det amerikanske selskapet Axalta, som spesialiserer seg på utvikling av maling for transport, vil hvit således være den mest populære fargen i verden det siste året, med 35 % av salget, og den har vært jevn siden 2011. Og så på. , tilsvarende 19 %, og sølv 9 %. Totalt representerer derfor de hvite, svarte og grå variantene 82 % av alle biler som selges på verdensbasis!

Europeisk unntak

Men Europa er det eneste kontinentet hvor hvite ikke er dominerende. Med 27 % av markedsandelen foretrekker europeiske bilister grått, foran hvitt (23 % PDM) og svart (22 % PDM). Blå kom på fjerdeplass med bare 11 % av stemmene.

Det bør også bemerkes at jo større og/eller dyrere bilen er, desto lavere fargevariasjon. Hvis hvitt, svart og grått står for «bare» 66 % av salget i kompaktbilsegmentet i Europa, øker deres markedsandel til 72 % for SUV-er og varebiler og 77 % i luksussegmentene.