Her er grunnen til at du ikke bør lade telefonen i bilen

av Lauren Sukiasian

Av letthet eller av vane har vi noen ganger en tendens til å gjøre det Lad smarttelefonen din mens du kjører. Selvfølgelig ville dette være en veldig dårlig idé ifølge ekspertene.

Det er en praktisk løsning når du ikke har mye av telefonens batteri: du setter deg i bilen for å gå på jobb og kobler den til for å lade den under turen. Hvis det kan hjelpe i en nødssituasjon, bør du likevel ikke gjøre det til en vane.

Hvorfor ikke lade telefonen i bilen?

Det første, forklarer Santeplusmag, er det faktum at billaderen ikke er kraftig nok til å lade telefonen din ordentlig. Dette bruker mer strøm enn laderen leverer. I tillegg til å gjøre det vanskelig å lade, kan dette skade batteriet.

Eksperter anbefaler også at du ikke lader telefonen via sigarettenneren som bruker 12 volt mens telefonen din normalt trenger 5 volt.

I tillegg anbefales det generelt ikke å bruke en annen lader enn den originale. Ganske enkelt fordi det over tid kan skade smarttelefonens batteri. Dette kan skade USB-porten på telefonen.

Til slutt, hvis du lader telefonen i bilen, tar den også bilbatteriet.