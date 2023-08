Her er grunnen til at lokket på brusflasken forblir på

Ikke overraskende ble miljøårsaken tatt opp av produsenten:Med overgangen til påsatte korker, gjør vi en liten endring som vi håper vil ha stor innvirkning, slik at ingen korker går tapt når forbrukerne sorterer gjennom flaskene våre.forklarer han An Vermeulen, landdirektør for tapping coca cola.

Så det primære målet er å legge til rette for resirkulering, fordi flasken og korken er sortert i ett trinn. Belgia er også en av de ledende innen avfallssortering og gjenvinning, med et gjennomsnitt på 95 %. Til sammenligning er det globale gjennomsnittet mindre enn 50 %.

Sylvie Joubert, professor ved O.Bceanografi biologiske Ved universitetet i Liège ønsker du denne gesten velkommen: «Det er en veldig god idé siden korker ofte går tapt under resirkulering av flasker.Eksperten beklager imidlertid også forsinkelsen:Det er litt tregt i forhold til bokser. Åpningen har holdt seg festet til boksen i flere tiår nå, mens den også i utgangspunktet løsnet seg fra beholderen.«.

Coca-Cola er ikke det første merket som satser på korker festet til flasker. Siden 2016 har merket DrCrystal Springs Water Team Flasker den gradvis med en ny Solidarity-hette kalt «Klikk snapp«.