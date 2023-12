Her er grunnene til at de slo opp

Fansen vil uten tvil ha vanskelig for å få denne nyheten: Sylvain Levy og Pierre Chabrier har bestemt seg for å sette en stopper for Vilebrequin-eventyret på Youtube! Med den svært enkle tittelen «It’s Over» annonserte de to vennene slutten på et samarbeid som startet på plattformen i 2017 på kanalen deres. Den nesten 30 minutter lange forklaringsvideoen (se nedenfor) dekker årsakene som fikk dem til å stenge kanalen sin. En allerede samlet video ikke mindre 25 000 kommentarer og mer enn 1,640 millioner visninger på noen få timer !

En fantastisk suksess

Vilebrequin er et samarbeid mellom to venner som er kassaeksperter (og nerder) som begge har nesten 2,5 millioner abonnenter til dags dato.. Kjent for sine eskapader bak rattet, sin evne til å bringe «Mergus» tilbake i rampelyset eller ganske enkelt omskrive historien til en modell, har de to vennene klart å fengsle et publikum av unge 2.0-entusiaster gjennom årene. Å lete etter et offbeat (men seriøst innhold) show viet biler er noe britene noen ganger gjør veldig bra. Oppdraget kunne ikke vært vellykket.

Sliten men klar

Dette «jukse» innholdet som ble lagt ut hver uke på YouTube og deres forskjellige tidkrevende profesjonelle «oppdrag», spesielt presentasjonen på fransk (RMC) i flere måneder eller opprettelsen av årets Merguez tuning-show, bestemte paret seg for å stoppe Wilbrequin kanal, så de forklarte det til fellesskapet i en video denne torsdagen. Utvalgte stykker: «Vi ønsker ikke å presse saken til det ytterste. Det er bedre å stoppe når det er rent, ellers vil det forårsake smerte For alle.»

for nå?

De to partnerne rettferdiggjorde denne eventyrlige avgjørelsen med de skadelige bivirkningene av deres suksess, spesielt å skjule deres personlige liv i mange år, privatliv de nå ønsker å bringe tilbake til forgrunnen: «Vilebrequin 25% av livet vårt, vi er et ekte par ! Dette eventyret er virkelig fantastisk, men også tyngende til tider. Faktisk ville vi at det skulle stoppe før vi ble ulykkelige og skapte mønstre som ikke passet oss.. Vi ønsker å dedikere oss til individuelle, forskjellige prosjekter.» Tydelige, transparente, Sylvain og Pierre må forlate sitt overinvolverte fellesskap uoverbevist. Selv om noen fortsatt tror det, forklarer Sylvain Levy ved flere anledninger at Vilebrequin c. er over… For nå bør den berømte 1000- Hestekrefter-multipulaen vises på et museum for alle å glede seg over.