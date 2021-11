Her er hemmelighetene bak Microsofts utrolige tjeneste

Når dette skrives, er det veldig vanskelig å ikke vite om Xbox Game Pass. I juni 2017 kunngjorde Microsoft sin tjeneste under E3. Ingen var i tvil om revolusjonen som skulle komme i markedet da. I mange måneder, takket være ankomsten av Xbox Game Studios «Day One»-spill, fikk GamePass moderat suksess før den opplevde sterk vekst.

Men før det ble denne utrolige og revolusjonerende tjenesten, tenkte Microsoft lenge på tjenestens form. I den første studien siden 2013 kom Game Boss i en helt annen versjon. Det var under intervjuet med GQ Magazine Phil Spencer, daglig leder for Xbox, kom tilbake til tjenesten ved å gi oss noen ganske interessante designhemmeligheter.

I utgangspunktet vet vi at Microsofts første idé var å tilby en videospillutleietjeneste. Ideen ble senere kreditert strømmesider som Netflix eller Spotify.

Kodenavnet Arches, GamePass var opprinnelig en videospillutleietjeneste, men ettersom tjenester som Netflix eller Spotify begynte å fange på, ønsket gruppen å flytte til en abonnementstjeneste. Ideen var å svare på den raske nedgangen i salget av et spill: 75 % av inntektene ble gjort i løpet av de to første månedene med markedsføring. I dag har de spredt seg i mer enn to år.

Mens Game Boss raskt forførte spillere med sitt svært gunstige tilbud, lyktes ikke sistnevnte raskt å fylle videospillfeltet. Utgivere er egentlig ikke sikre på lønnsomheten og verdien av en slik tjeneste. Bill Spencer forklarer:

Bedriftsrepresentanter skal snakke om dette med ulike utgivere, men de møter mye motstand: «Ingenting, Game Boss kan bidra til å redusere verdien av spillene våre!». Etter det foreslo vi å teste tjenesten med deres eldre titler fordi de ga mindre risiko. Spillernes respons overgikk alle våre forventninger. Til slutt bestemte Microsoft seg for å gi ut førstegenerasjonsspill direkte på GamePass. The Sea of ​​​​Thieves tok steget først, og det differensierte selskapet. På Nintendo- eller Sony-konsoller må spillerne fortsatt bruke 60 euro for det nye spillet.