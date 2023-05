Her er hva du skal gjøre hvis batteriet tømmes for raskt etter iOS 16.5

Mange brukere har klaget over redusert batterilevetid på iPhone når de installerer iOS 16.5. Vær trygg, dette er helt normalt.

Helt siden du installerte den siste iOS-oppdateringen, versjon 16.5, har du kanskje lagt merke til merkelig oppførsel i batterilevetiden. Langsommere lading, kortere batterilevetid… Bekymringssituasjoner som seriøst setter spørsmålstegn ved behovet for å installere disse oppdateringene.

Med iOS 16.5 er problemet enda tydeligere. Mange brukere har dermed klaget på sosiale nettverk, og spesielt på Twitter, over en rask nedgang i batteriet på iPhone. Apple svarte: «Takk for at du kontaktet oss! Vi hjelper deg gjerne. Det er normalt at appene og funksjonene dine trenger justeringer i opptil 48 timer etter en oppdatering.».

En helt normal situasjon ifølge Apple derfor, som ser ut til å forklare hvorfor det er et tilbakevendende «problem» ved installasjon av en ny viktig oppdatering. Så telefonen må tilpasse seg og kjøre flere oppgaver i bakgrunnen. Innen 48 timer skal alt være tilbake til det normale, og denne depresjonen skal bare være et dårlig minne for iPhone og batteriet.

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube OG instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.