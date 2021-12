Her er hva som endrer seg for belgierne

Stilt overfor trusselen fra Omicron-varianten kunngjorde Frankrike onsdag at de strammer inn vilkårene for innreise til sitt territorium, og pålegger spesifikt en negativ test på alle vaksinerte passasjerer fra et land utenfor EU. I tillegg skal det iverksettes nye tiltak for de syv landene (Sør-Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mosambik, Namibia og Eswatini) der fly har vært på bakken siden fredag, inkludert Malawi, Zambia og Mauritius.

Den franske regjeringen vil legge til disse ti landene i den nye «skarlagenrøde»-kategorien som er opprettet for «truede land», som det ikke vil være noen reise eller autorisert tilgang for for profesjonelle, turisme-, familie- eller andre formål, som for eksempel «forskning og forskning. “

I tillegg pålegger den franske regjeringen en mindre enn 48 timers negativ test på alle reisende fra et land utenfor EU, «uansett om disse reisende er vaksinert eller ikke».

Frankrike pålegger reisende og EU-reisende fra EU-land en 24-timers sjekk.

Hva endres for belgierne

For en reisende som kommer til Frankrike fra et land klassifisert som “grønt” som Belgia (“ingen aktiv sirkulasjon av viruset, ingen alarmerende varianter identifisert”), er vilkårene som skal oppfylles:

– Hvis passasjeren er vaksinert: Bevis for vaksinasjon og erklæring som bekrefter fravær av symptomer på Govt-19-infeksjon og kontakt med bekreftet Govt-19-pasient.

– Hvis den reisende (12 år eller eldre) ikke er vaksinert: Passasjerer fra Belgia, Tyskland, Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Estland, Hellas, Ungarn, Irland, Latvia, Litauen, Nederland, Tsjekkia, Romania, Slovakia og Slovenia, samt europeiske land, har vært utsatt for negativ PCR eller antigentesting. Krever 24 timer. Dette tiltaket gjelder ikke for transportører innenfor rammen av deres yrkesvirksomhet, akutte eller hyppige yrkesturer som ikke oppfyller disse prøvene, eller de som bor ved grensen (bor mindre enn 30 km fra grensen) i mindre enn 24 timer.

For andre ikke-vaksinerte passasjerer, en negativ PCR- eller antigentest 72 timer før avgang og en Æreserklæring (ekstern lenke) Fravær av symptomer på Govit-19-infeksjon og kontakt med en bekreftet Govt-19-pasient.

Fransk fargekode

Fra 9. juni 2021 vil strømmen av passasjerer mellom Frankrike og utlandet bli gjenåpnet i henhold til de forskjellige helsetilstandene til tredjeland. Klassifiseringen av land er definert på grunnlag av helseindikatorer. Lister over land vil bli endret i henhold til utviklingen av deres epidemiske situasjon. Klassifisering av land etter helseindikatorer:

Grønne land: Ingen aktiv syklus av viruset, ingen bekymringsfulle varianter identifisert.

Oransje land: aktiv sirkulasjon av viruset i en kontrollert andel, uten å spre bekymringsfulle variasjoner.

Røde stater: Virusets aktive syklus og tilstedeværelsen av engstelige varianter.

Helse klarert i Frankrike

Fra 1. juli 2021 vil Health Pass, også kjent som «EU Digital Govt Certificate», bli godkjent for reiser innenfor europeisk territorium. Han må bekrefte overfor Frankrike:

Bevis for en fullstendig vaksinasjonssyklus, inkludert nødvendig forsinkelse etter injeksjon:

Vaksiner godkjent av Frankrike er godkjent av European Pharmaceuticals Agency (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca / Waxchevria / Covshield og Johnson & Johnson.

Bevis for vaksinen er kun gyldig under forutsetning av at den fullfører en fullstendig vaksinasjonsplan, nemlig: 7 dager etter den andre injeksjonen av dobbeltvaksinen (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Vaxzevria, Covishield);

Med en injeksjon av vaksine etter 28 dager (Johnson & Johnson);

For de med dokumentert historie med Covit-19 7 dager etter vaksinasjon (kun én injeksjon er nødvendig).

Eller bevis på RT-PCR-test eller negativ antigentest på mindre enn 72 timer (24 timer per passasjer fra Belgia). Gyldighetsperioden for testene er strengt tatt på ombordstigningstidspunktet (ingen fleksibilitet på 2 eller 3 dager);

Bevis på en positiv RT-PCR-test som bekrefter utvinning fra Kovit-19, som varer i minst 15 dager og mindre enn 6 måneder. «QR-koden» til det europeiske passasjersertifikatet kan sendes inn til politiet ved grenser eller flyselskaper. Språket sertifikatet er skrevet på. Et grønt eller rødt lys indikerer om europeiske reisende kan komme inn på territoriet eller ikke.

Fra og med 15. desember 2021 er helsepasset for de over 65 år ikke lenger gyldig i Frankrike med mindre det gis en påminnelse innen 7 måneder etter siste injeksjon eller siste infeksjon. Fra 15. januar 2022 utvides denne regelen til alle over 18 år.