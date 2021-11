Her er hva som skjedde på kamera denne gangen

Laura, skuffet over mottakelsen Jean ga henne, måtte til slutt jobbe to timer for å se bonden.

Denne søndagskvelden, i den tredje episoden av denne sesongen av «Love Meadow», tok Jean sitt valg blant sine rivaler. Og hvis Laura var så heldig å være en av de heldige, er det ikke dermed sagt at mottakelsen som kandidaten hadde satt av til henne var for varm.

Laura, som ankom like før Jeans gård, ble først sett alene før hun fikk Jeans brors selskap. Sistnevnte jobbet faktisk på marka, og da solen var ute, ønsket han å komme seg mest mulig frem i arbeidet enn å ønske sine arbeidere velkommen.

Så den vakre Laura snakket til bondens bror: “Dette var ikke mottakelsen jeg forventet, men jeg ville ikke holde den mot ham. Jeg ville at alt skulle gå riktig for seg, spesielt ikke å bli dømt i en hast. For Jean, jeg vet at arbeid er veldig viktig,” sa han til våre kolleger. Forklarte. Talent.

Til slutt ventet den unge damen i mer enn to timer! Dette lange øyeblikket ble ikke eksplisitt filmet: “Vi endte opp med å kutte kameraene. Jeg kjenner Jeans bror veldig godt, jeg forsikrer deg, ingenting skjedde mellom oss. I tillegg var jeg veldig knyttet til showets produksjonsmedlemmer og tilbrakte tid med dem. Jeg ble aldri alene.”

Da en annen deltaker, Christine, ankom, gikk to unge kvinner for å møte Jean, som gikk med på å gå ut av traktoren hennes … og sendte dem for å handle: “Jeg hadde det bra foran kameraene selv om jeg følte at han tok oss. Bit for ponniene hans,” fortsetter Laura. Han spurte oss aldri om det var greit å gå. Jeg er en veldig viljesterk person, alltid klar til å hjelpe, jeg liker å shoppe. Men jeg vil ikke være noens slave.

Klarte Jean å gjøre opp for det med Laura? Svar førstkommende mandag, på RTL-TV.