Her er hvem som vant “Beste konditor”: “A Pure Happiness”

Tiende sesong Beste konditor Det ble avsluttet torsdag kveld på RTL-TV. Dessuten, med den eksepsjonelle trioen av finalister skapt av Aya, Mouth og Alexandre, den eneste belgiske kandidaten til årets utgave.

Iført julehatt, temaet for denne finalen, ga alle de tre kandidatene som fortsatt var med i kampen alt de kunne for å komme seg ut av kampen. Hvis Carlo mottok juryens gratulasjoner på slutten av arrangementet, er det en favoritt blant proffene.

Deretter kommer Mercot-testen. Matbloggeren inviterte tre amatørkonditorer til å skape isverdenen. Nok en gang sto Alexander alene og tok førsteplassen i den grufulle hendelsen. “ BRao Alexandre, du er alltid veldig god på tekniske arrangementer.”, hilste Mercot på ham.

Til sesongens siste begivenhet måtte Aya, Alexandre og Mouth møte en av de største franske konditorene, Christophe Michel, for å lage det vakreste juletreet. Etter en tre timer lang prøvelse smakte sistnevnte på ulike prestasjoner og gratulerte Alexander. “Når det gjelder organisering, er det nesten tjue til tjue”, Sier Ayyas kake før den smaker, til tross for sin gode smak, ikke i form av et tre, men som en gave.

Munn var den siste som presenterte juletreet sitt fullt av 150 makaroni. “En ren lykke”, sa Mercot, som møtte en ung kandidat som våget å ta risikoen i denne rette linjen. “Jeg, jeg ble helt overrasket. Du er 16 år gammel, du er en UFO.”, På sin side begynner Christoph mikrokosmos.

Til slutt vil Mouth vinne sesongen. Foruten å være den yngste deltakeren på showet, er han også den yngste vinneren. “Det er utrolig, jeg forstår ikke helt”, Hun sier. “Fikk gradvis styrke. Du er en ekstraordinær konditor.”, Gratulerer til Cyril Lignac før du legger til det “Talent venter ikke på mange år”.