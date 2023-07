Her er hverdagskjøpene som varer et par

Pleier dere å handle sammen? Kanskje det er på tide å riste opp i vanene dine for å ta deg tid til å handle flere produkter… hver for seg. Ifølge noen forskere kan små daglige gjøremål til syvende og sist hjelpe forholdet ditt til å vare lenger. Forklaringer.

Hvilke dagligdagse ting kjøpes i hemmelighet?

Publisert i oppgaven Journal of Consumer Psychology I den kan vi lese: Å gjøre små kjøp mens du er i et forhold er til syvende og sist mer fordelaktig. Også media Psykologi Utgitt i all hemmelighet en liste over ofte kjøpte varer. Av de spurte med tanke på forskning, ser det ut til at 90 % av dem lyver om sine daglige utgifter. Dermed finner vi 40 % av taktiske innkjøp er mat og drikke, 10 % klær, fritidsaktiviteter og 8 % gaver.

Den «hemmelige shopping»-kraften som får et par til å vare

Ifølge forskning kan det å gjøre disse små innkjøpene bak partnerens rygg (som å kjøpe kjøtt når du er veganer, kjøpe et par sko når du prøver å spare penger) til slutt føre til skyldfølelse. Fordelaktig i et par. Faktisk, hver halve bursdag, Valentinsdag…