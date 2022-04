Her er hvor mye Kardashians fikk for sitt nye realityprogram

Etter ett års mellomrom er Kardashian-familien tilbake på Disney+-siden. Denne gangen byr det nye showet, kalt «The Kardashian», på en rekke kjærlighetshistorier, baktalelser og vitser om en av de mest populære familiene i USA. Fansen ventet spent på ankomsten til det ikoniske showet, som ble sett av millioner av tilskuere. Et comeback som Kardashians også bør forvente når du vet hvor mye de fikk for innspillingen av programmet.

«Penger er viktigere. Jeg synes det ville være dumt av noen å si at penger ikke lenger er en bar.», avslørte Chris Jenner. Ifølge media Diverse, Kardashian-familien ville ha blitt betalt minst 100 millioner dollar (மில்லியன் 92 millioner) for ti episoder. Astronomisk sum som følge av vanskelige forhandlinger med et seniormedlem i familien.

«Vi er alle like. Det spilte absolutt en rolle fordi vi bruker mesteparten av våre personlige liv til underholdning. (…) Men ikke alle penger er gode. Det måtte passe godt, og Hulu passet perfekt for oss. Det kan ikke bare være for økonomisk vinning. Det fungerer ikke for oss.»Det avslørte Claus Kardashian i pressen.