Her er hvorfor Norges kongelige laks (OB: NRS) har en enorm gjeldsbyrde

Berkshire Hathaway’s Charlie Munger-støttede offshore fondsforvalter, Lee Lu, trekker på skuldrene når han sier “den største investeringsrisikoen er ikke prisvolatilitet, men om du vil lide et permanent tap av kapital”. Så det virker som om smarte penger vet at gjeld – som vanligvis er involvert i konkurser – er en veldig viktig faktor når man vurderer hvor risikabelt et selskap er. Viktigere , Norway Royal Salmon AS (OB: NRS) er i gjeld. Men er denne gjelden en bekymring for aksjonærene?

Når er gjeld farlig?

Gjeld hjelper et selskap til det har problemer med å betale det, enten med ny kapital eller med gratis kontantstrøm. En integrert del av kapitalismen er prosessen med “kreativ ødeleggelse” der mislykkede selskaper blir nådeløst avviklet av bankfolk. Imidlertid er den hyppigere (men likevel kostbare) forekomsten der et selskap må utstede aksjer til kuppelige lave priser, som permanent svekker aksjonærene, bare for å støtte opp balansen. Når det er sagt, er den vanligste situasjonen når et selskap forvalter gjelden sin fornuftig – og til egen fordel. Det første trinnet når vi ser på selskapets gjeldsnivåer er å vurdere både likviditet og gjeld.

Hva er religionen til Norges kongelige laks?

Du kan klikke på grafen nedenfor for de historiske tallene, men det viser at Royal Norwegian Salmon fra og med mars 2021 hadde en gjeld på 2,16 milliarder kroner, en økning på 160,2 millioner kroner, over en ettårsperiode. Imidlertid hadde den også 388,3 millioner svenske kroner i kontanter, så nettogjelden er 1,77 milliarder svenske kroner.

OB: NRS Gjeld til egenkapitalhistorie 8. juni 2021

Hvor sunn er Royal Salmon Norwegian-balansen?

Vi kan se fra den siste balansen at Norwegian Royal Salmon hadde forpliktelser på 1,15 milliarder kroner forfallne innen ett år, og 2,49 milliarder kroner forpliktelser etter det. Mot dette hadde den 388,3 millioner SEK i kontanter og 360,6 millioner SEK i fordringer som var forfallne innen 12 måneder. Så det har forpliktelser på totalt 2,89 milliarder SEK mer enn kontanter og kortfristede skyldnere til sammen.

Selv om det kan høres ut som mye, er det ikke så ille gitt at Royal Salmon of Norway har en markedsverdi på 7,80 milliarder kroner, så det kan trolig øke balansen ved å skaffe kapital om nødvendig. Imidlertid er det fortsatt verdt å se nærmere på deres evne til å betale ned gjeld.

Vi måler selskapets gjeldsbelastning i forhold til styrken på inntjeningen ved å se på nettogjelden delt på inntjeningen før renter, skatter, avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) og ved å beregne hvor lett EBIT dekkes av renteutgiftene dekke). På denne måten tar vi hensyn til både det absolutte beløpet på gjelden, samt rentene som betales på den.

Mens Norges Royal Salmon gjeld til EBITDA på 5,9 indikerer en tung gjeldsbelastning, betyr rentedekningen på 8,6 at den betjener denne gjelden enkelt. Vår beste gjetning er at selskapet allerede har betydelige gjeldsforpliktelser. Aksjonærer bør være klar over at Norges EBIT falt med 40% i fjor. Hvis denne inntjeningstrenden fortsetter, vil det være like enkelt å betale gjeldene sine som å gjette katter i en berg- og dalbane. Åpenbart er balansen området å fokusere på når man analyserer gjeld. Men fremtidig inntjening, mer enn noe annet, vil avgjøre Royal Salmon Norges evne til å opprettholde en sunn balanse fremover. Så hvis du fokuserer på fremtiden, kan du sjekke det ut Gratis Rapport som viser analytikernes inntjeningsprognoser.

Men vår siste vurdering er også viktig, fordi et selskap ikke kan betale ned gjeld med papirutbytte; Han trenger kalde harde kontanter. Så det logiske trinnet er å se på forholdet mellom EBIT motregnet av den faktiske frie kontantstrømmen. I løpet av de siste tre årene har Norwegian Royal Salmon hatt betydelige negative frie kontantstrømmer samlet. Selv om det kan være et resultat av å bruke vekst, gjør det også gjeld mye mer risikabelt.

vi så

På forsiden har Norway Royal Salmons omregning av EBIT til fri kontantstrøm gitt oss foreløpige aksjer, og ingen EBIT-vekst har vært mer attraktiv enn en tom restaurant på den travleste natten av året. Men på den lyse siden er interessen for det et godt tegn, og det gjør oss mer optimistiske. Samlet sett ser det ut til at Norway Royal Salmons balanse virkelig er en betydelig risiko for virksomheten. Av denne grunn er vi veldig forsiktige med aksjen, og vi mener at aksjonærene bør følge nøye med på likviditeten. Åpenbart er balansen området å fokusere på når man analyserer gjeld. Men til slutt kan hvert selskap ha risiko utenfor balansen. For eksempel Norge kongelig laks 2 advarselsskilt (og 1 som ikke kan ignoreres) Vi tror du burde vite det.

Hvis du tross alt er mer interessert i et raskt voksende selskap med en sterk balanse, kan du sjekke ut vår liste over netto kontantvekst uten forsinkelse.

