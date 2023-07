Her er klærne du aldri bør bruke hvis du reiser

Å organisere en flyreise krever forventning, fra bestilling av billetter til ombordstigning. Når vi forbereder bagasjen til reisen er det viktig å velge komfortable og praktiske klær for å sikre en hyggelig tur. Imidlertid bør visse klær unngås når du flyr. Enten det er av hensyn til sikkerhet, komfort eller respekt for andre passasjerer, er det viktig å vite hvilke klær du bør unngå under flyturen.

Oppdag 5 tips for å ta flyet rolig:

Hva du bør unngå på flyplassen

Først av alt er det best å bruke et par komfortable flate sko når du reiser, for eksempel sportssko. Hvorfor? For avstanden mellom sikkerhetskontrollene og ombordstigningsportene kan være betydelig, for ikke å snakke om muligheten for å løpe inn hvis du kommer for sent. Men det er ikke alt: sko med metallelementer som en spenne, hæl eller små detaljer kan utløse en alarm når du passerer under en metalldetektor, noe som krever at du tar av deg skoene. Bortsett fra sko, kan noen gjenstander ringe når du går gjennom sikkerhetskontroller, for eksempel smykker, klokker og belter.

Det anbefales å foretrekke løstsittende klær for å unngå kramper og hevelser og dermed gi god blodsirkulasjon. Si farvel til jeans som er for trange i midjen og strømper som kan klemme lårene dine, med mindre de selvfølgelig er kompresjonsstrømper anbefalt av en lege. Et annet tips: Unngå klær som er vanskelige å ta av når du skal på do, som frakker. Sistnevnte er ofte usunne og trange.

Velg dekning

Før du flyr, er det nødvendig å ta hensyn til temperaturen om bord. Kombinasjonen av klimaanlegg og behovet for å hvile kan få deg til å føle deg kald.

I en artikkel i magasinet Who What Wear anbefalte flyvertinnen Andrea Fischbach fra American Airlines en kjekk teknikk for å holde seg komfortabel mens du flyr: bunion-teknologien. Den består av å gi flere lag med klær som du kan ta av eller legge til etter behov. Et skjerf eller sjal er blant det essensielle tilbehøret å ha. Å dekke til kan også hjelpe i en nødssituasjon. For eksempel, hvis evakueringssklier er utplassert, gjør dekkende klær avstigning lettere og kan bidra til å forhindre skade.

Farlige klær om bord

Enkelte plagg anbefales ikke på grunn av deres potensielle effekter i nødssituasjoner. Dette gjelder spesielt for visse sko. I følge anbefalingene kan høyhælte sko og sandaler hindre rask evakuering av flyet. I tillegg kan perlene skade nødutganger eller skade andre passasjerer hvis de går ut uventet. Derfor er det bedre å velge sportssko i stedet for høyhælte sko, og unngå tøfler og andre såler som ikke holder godt på føttene.

