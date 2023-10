Her er løsningen for bedre å håndtere tidsendringene og vinterdepresjonen… en midlertidig kampanje koster mindre enn €45!

Hvert år, ettersom dagene blir kortere og sommertiden setter inn, opplever mange mennesker et fall i energi og moral, noe som ofte resulterer i «»Vinterdepresjon«. En tidsendring kan stille klokken en time tilbake, forstyrre vår indre biologiske klokke og forstyrre vårt følelsesmessige velvære. Kortere dager og lengre netter har en direkte innvirkning på eksponering for naturlig lys, noe som fører til følelser av søvnforstyrrelser, tretthet og generell depresjon.

En gjenstand kan løfte deg opp igjen Og mangelen på lysstyrke lar deg nyte det bedre

Vi vil ikke skjemme deg bort med dette magiske produktet, men vet det Anmeldelser er gode (4,4/5 av 344 anmeldelser). Her er noen utdrag fra den bevis Til venstre: «Jeg merket en forbedring i søvnkvaliteten», «Etter en uke følte jeg meg mye bedre», «Det gjorde definitivt humøret mitt bedre», «Ved fortsatt bruk er du mer avslappet, motivert og mindre deprimert», osv. . Så du kan være sikker på at kjøpet ditt vil være fordelaktig for deg.

Kjemp mot vinterdepresjon

Visste du at sesongmessig depresjon påvirker 3 til 5 % av innbyggerne på den nordlige halvkule hvert år, fra og med høsten? Men denne plagen rammer et stort antall mennesker i mindre alvorlig grad. der LEI SEGeller «Sesongbetinget affektiv lidelse«På engelsk oversettes det som»Vinter sesongmessig depresjon«, en biokjemisk ubalanse og mangel på serotonin (en nevrotransmitter som regulerer humør, appetitt og søvn), ifølge forskere ved European College of Neuropsychiatry. I tillegg spiller mangel på lys og reduserte sollystimer en betydelig rolle i å forstyrre våre biologiske Faktisk melatonin, som er nært knyttet til lys Hormonet utfører mange funksjoner i stoffskiftet vårt, inkludert å regulere humøret vårt.

