Her er når og hvordan du sender maten til en restaurant uten å virke frekk.

På en restaurant, er du ukomfortabel med ideen om å sende en rett tilbake til kjøkkenet? Her er situasjoner der du ikke bør føle deg skyldig i det hele tatt.

På restauranter er det to typer kunder: de som sender maten tilbake til kjøkkenet ved det minste problem, enten det er å krangle om detaljene, eller misbruke situasjonen, og de som kryper ved tanken. Han roper til kelneren og sier at han heller vil sykmelde seg enn å sende maten tilbake … og sender imidlertid et måltid tilbake Når omstendighetene tilsier det Motsatt gjør det deg ikke til snobb: Sjefen kan forstå hvor feilen kommer fra, så han kan ikke gjenskape den. Her er våre tips for å vite når og om Hvordan returnere maten til restauranten !

Når er det urettferdig å returnere maten til restauranten?

Fordi denne sjokoladekaken er «så sterk i sjokolade» eller denne tallerkenen er stekt (du har allerede spist den) Fordi de er «høyfett» ? Det er sterk kaffe… du vil aldri sende en rett tilbake etter å ha spist minst halvparten! Å returnere en rett kan virke upassende Du betaler ikke regningen, spesielt hvis du er i en gruppe.

Når kan du returnere maten til restauranten?

Er biffen din forkullet og tarte tatin halvsmeltet selv om du bestilte den? Her må du uten tvil sende maten tilbake. For ikke å snakke om det Dette rådet gjelder for all mat som serveres med et fremmedlegeme (hår, insekter osv.). Nei, Halloween-tilnærmingen er ingen unnskyldning. Det er også mulig å returnere maten i noen ekstreme tilfeller, så lenge du gjør det høflig. Salaten din har for eksempel kapers (det eddikkrydderet du hater) som ikke er nevnt på menyen, eller pastaen din fortjener å varmes opp igjen. I alle tilfeller er det snakk om å komme med høflige ytringer og varsle ansatte Takk da han tok med en ny tallerken. Nyt den gode maten!