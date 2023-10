Her er noen tips som vil hjelpe deg å redusere regningen

Siden slutten av prisskjoldet og fjerningen av flere energisubsidier, har franske husholdninger det stadig vanskeligere å betale gass- og strømregningene sine. Spesielt siden prisene på disse energiene fortsetter å stige. Det finnes imidlertid mange løsninger for å redusere gassforbruket og slippe å betale en høy regning i vinter.

Mot en ytterligere økning i gassprisene

Etter at prisskjermingsperioden er over, er det ikke overraskende at prisen på gass vil svinge mot slutten av året. Dessuten, etter en betydelig nedgang fra våren 2023 til sommeren, forventes prisen på denne energien å stige ytterligere i oktober. I følge prognoser fra Commission for Energy Regulatory (CRE). «Mellom september og oktober 2023 øker den variable delen eksklusiv avgifter (HT) for en typisk koke-/varmtvanns- og oppvarmingsforbruker med €9,21 per MWh.» Derfor går stadig flere familier over til vedfyrt oppvarming, et mindre energikrevende og mer miljøvennlig alternativ til oppvarming uten å bruke mye penger denne vinteren. Imidlertid er gass fortsatt nødvendig for matlaging og varmt vann i noen hjem.

Effektive løsninger for å redusere gassforbruket

Bensinregningen din forventes å være veldig høy denne vinteren. Derfor er det nå nødvendig å finne løsninger for å redusere forbruket, og dermed betale mindre for gassregningen. For det første er det lurt å investere i å isolere vegger, dører og vinduer i hjemmet ditt, for å redusere varmetapet og hindre inntrengning av kald luft utenfra. Dermed vil ytelsen til varmesystemet bli forbedret, og dermed redusere energiforbruket. Det er også en god idé å programmere termostaten til å senke temperaturen når huset er tomt, eller om natten.

Det bør også bemerkes at kjelevedlikehold er viktig, fordi når den er dårlig vedlikeholdt, øker risikoen for gassforbruk. Derfor anbefales det å få det kontrollert av en spesialist hvert år når vinteren nærmer seg.

På den annen side er det lurt å bytte ut hvitevarer som baderomsvarmer og komfyr med mindre energikrevende utstyr. Det samme gjelder kraner og dusjhoder, som bør byttes ut med lavere strømningshastighet for å redusere varmtvannsforbruket. Det er også viktig å unngå å la varmt vann renne når det ikke er nødvendig, enten mens du dusjer eller vasker opp.