Her er Paragraphica, et objektivløst kamera forbedret med kunstig intelligens

Se for deg et kamera uten objektiv eller A sensorsensor Optikk. Dette er Avsnitt, et prosjekt av en nederlandsk kunstner, Bjorn Garman. I stedet for å ta bilder, bruker den kunstig intelligens for å lage fotorealistiske bilder basert på plasseringen.

Det er en bringebær i gangen PaiPai 4 Model B med berøringsskjerm, laster ned nødvendige data fra Internett. Enheten genererer en beskrivelse av plasseringen basert på geolokalisering, tid på dagen osv. VærmeldingVærmelding, temperatur, dato og bemerkelsesverdige elementer i nærheten. Den har tre knapper for å justere radiusen til området der systemet kan laste ned data, støyen i bildet og nøyaktigheten av å følge AI-forespørselen. Teksten sendes deretter til statisk diffusjon kunstig intelligens, som skaper et visuelt bilde.

Et «bilde» laget utelukkende av AI

I stedet for en linse la kunstneren til en rød form, som minner om en stjerneutkrager, hvis føflekk er dekket med små taktile vedheng. Siden det ikke er noe objektiv er kameraet egentlig ikke nødvendig. Alt er basert på kameraets geolokalisering, som er simulerte data. Kunstneren tilbyr også en virtuell versjon av kameraet – som for tiden lider under stor etterspørsel…

For artisten, Starry Cantilever » En perfekt metafor og inspirasjon for å forstå hvordanSympatiSympati Andre intelligenser og hvordan de oppfatter verden er nesten umulig å forestille seg fra et menneskelig perspektiv «. Paragraphica er fremfor alt et kunstverk.» Det gir en måte å oppfatte verden rundt oss på som ikke er begrenset til den visuelle sansen «.