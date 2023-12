Her er resultatene av EuroMillions-trekningen: En spiller vant en god sum penger

€29 millioner var å hente denne tirsdagen i EuroMillions-trekningen. Et vinnende rutenett må inneholde fem riktige tall og to riktige stjerner. Nasjonalt lotteri . En spiller vant en god sum penger i Europa. Men siden jackpoten ikke ble vunnet i denne siste trekningen, vil spillere ha en ny sjanse til å vinne den neste jackpotten på 39 millioner og bli millionær under neste EuroMillions-trekning denne fredagen.

Vinnende tall:

2 – 13 – 37 – 38 – 48

Vinnende stjerner:

5 – 9

Hvordan spille EuroMillions?

Du kan spille e-Lotto online eller kjøpe favorittspillet ditt på et utsalgssted (bokhandel, butikk osv.).

Det finnes flere typer stemmesedler: enkeltstemmeseddel, flervalgsseddel og hurtigstemme.

I Simple Bulletin, som koster €2,50 per kombinasjon og per trekning, spiller du mellom én og seks kombinasjoner. Hver fase består av 50 tall og 12 stjerner. Du må sjekke 5 tall og 2 stjerner per rutenett. Du kan også velge antall trekninger du vil delta i, noe som er med på å øke vinnersjansene dine.

Ved fleravstemning kan du sjekke opptil 10 tall og 12 stjerner per rutenett – dette gir deg større sjanse for å få en vinnende kombinasjon. Du kan velge gjentakende trekninger, akkurat som vanlige bulletiner.

Hvis du ikke har et spesifikt lykketall, er Quick Pick et alternativ som vil spare deg for tid: datamaskinen vil tilfeldig velge tallene og stjernene dine for deg.

Euromillions trekninger finner sted hver tirsdag og fredag: du kan få resultatene på forsiden, direkte klokken 23.00, men vinnertallene på DH. Hvis du har en eller flere vinnende trekninger, sjekk dem på National Lottery Sales Centre.